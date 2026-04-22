Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να βοηθήσει στην αναζήτηση όρων για μια σύνοδο κορυφής Ζελένσκι-Πούιτν - iefimerida.gr

Η Ουκρανία ζήτησε από την Τουρκία να βοηθήσει στη διοργάνωση μιας συνόδου μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Έχουμε απευθυνθεί απευθείας στους Τούρκους. Αλλά αν κάποια άλλη πρωτεύουσα -εκτός Μόσχας και Λευκορωσίας -οργανώσει μια τέτοια συνάντηση, θα συμμετάσχουμε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση την Τρίτη, μεταδίδει το Bloomberg. «Επίσης υποστηρίζουμε μια συνάντηση τώρα για να δοθεί νέα δυναμική στη διπλωματική διαδικασία», τόνισε.

Καθώς η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή βρίσκεται στο πέμπτο έτος της και οι συνομιλίες με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν παγώσει από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το Κίεβο αναζητά εναλλακτικούς τρόπους για να αναβιώσει τη διπλωματική διαδικασία.

Η Ουκρανία εδώ και καιρό θεωρεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως διαμεσολαβητή ικανό να συνομιλεί με τον Πούτιν, ενώ η Κωνσταντινούπολη έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων.

Σε πιθανο ρόλο διαμεσολαβητή η Τουρκία

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Πούτιν εάν αυτό βοηθήσει στην πρόοδο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, και ότι σχεδόν οποιαδήποτε χώρα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει προηγουμένως απορρίψει μια συνάντηση πριν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία θα υπογράψουν οι δύο ηγέτες.

Η Κωνσταντινούπολη φιλοξένησε τις πρώτες άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων μετά από περισσότερα από τρία χρόνια τον Μάιο του περασμένου έτους. Ήταν επίσης ο τόπος διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας το 2022, η οποία διαμεσολαβήθηκε από την Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη για να ξεμπλοκάρει τις ουκρανικές αγροτικές εξαγωγές. Συνομιλίες για την ειρήνη λίγες εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 είχαν επίσης πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Στον «πάγο» οι επαφές Ουκρανίας-Ρωσίας

Ο ρυθμός των πρόσφατων συνομιλιών με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ έχει επιβραδυνθεί, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει επικεντρωθεί στον πόλεμο με το Ιράν στη Μέση Ανατολή. Η Ουκρανία έχει προσκαλέσει τους κορυφαίους Αμερικανούς διαπραγματευτές Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να επισκεφθούν το Κίεβο για πρώτη φορά μετά από πολλαπλά ταξίδια στη Μόσχα, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη συνάντηση από την Ουάσιγκτον.

Παρότι η Ουκρανία αναφέρει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγών αιχμαλώτων, και ο κορυφαίος σύμβουλος του Ζελένσκι, Κιρίλο Μπουντάνοφ, έχει δηλώσει ότι το τέλος του πολέμου μπορεί να πλησιάζει, οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει ελάχιστη ορατή πρόοδο.

Ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ουκρανία βρίσκεται στην «ισχυρότερη θέση στο πεδίο της μάχης τον τελευταίο χρόνο» λόγω προόδου στην τεχνολογία των drones που έχει αντισταθμίσει το πλεονέκτημα της Ρωσίας σε ανθρώπινο δυναμικό.