CNN: Η Ουκρανία ξεμένει από το πιο περιζήτητο όπλο στον κόσμο εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία - iefimerida.gr

Σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ουκρανία στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας αναφέρεται σε εκτενές δημοσίευμά του το CNN.

Όπως μεταδίδει ανταποκριτής του αμερικανικού Μέσου στο Κίεβο, η Ουκρανία ξεμένει από πυραύλους Patriot, που είναι από τα λίγα όπλα που μπορούν να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους, όπως αυτούς που εκτοξεύει η Ρωσία σε ουκρανικές περιοχές.

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Μάλιστα, στο ρεπορτάζ του το CNN παρουσιάζει και φωτογραφίες από έναν εκτοξευτήρα πυραύλων Patriot, ο οποίος «παραμένει ανενεργός εδώ και 10 εβδομάδες», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Σπαρακτικό θέαμα όταν έχεις εξοπλισμό, αλλά δεν είσαι σε θέση να αναχαιτίσεις κανέναν πύραυλο»

«Ο αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικός πύραυλος Patriot βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας κρίσης εφοδιασμού, καθώς δεκάδες χώρες αγωνίζονται να ενισχύσουν τα αμυντικά τους συστήματα. Είναι ένα από τα λίγα όπλα που μπορούν να καταρρίψουν βαλλιστικούς πυραύλους, ειδικά εδώ στην Ουκρανία, που μαστίζεται από την αύξηση των επιθέσεων της Μόσχας που κατέστησαν τον Ιούλιο τον πιο θανατηφόρο μήνα για τους πολίτες από τον Μάιο του 2022», γράφει το CNN.

Στο αμερικανικό δίκτυο μίλησε και ο χειριστής ενός συστήματος εκτοξευτήρων πυραύλων Patriot. Ο Ντμίτρο, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα για λόγους ασφαλείας, είπε ότι δεν είχε δει εκτοξευτή Patriot να «πυροβολεί» για έξι εβδομάδες. Η Ουκρανία διστάζει να προσδιορίσει ακριβώς πόσους πυραύλους, αν υπάρχουν, της έχουν απομείνει -ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η χώρα χρειάζεται το 5% του αμερικανικού αποθέματος για να επιβιώσει τον χειμώνα, αλλά προς το παρόν έχει μόνο 1%.

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«Είναι πραγματικά σπαρακτικό θέαμα όταν έχεις εξοπλισμό αλλά δεν είσαι σε θέση να αναχαιτίσεις κανέναν πύραυλο», δήλωσε ο Ντμίτρο. «Βαλλιστικοί πύραυλοι πετούν πάνω από το κεφάλι σου και δεν είσαι σε θέση να κάνεις τίποτα με αυτόν -και πίσω σου υπάρχουν πολίτες».

Η πρώτη φορά που δεν είχε πυραύλους για να ρίξει ήταν τον Δεκέμβριο του 2025. «Είναι δύσκολο να περιγραφεί -έντονα και άσχημα συναισθήματα», είπε. «Σαν να μαθαίνεις πώς να περπατάς, αλλά δεν είσαι σε θέση να περπατήσεις. Ξέρεις πώς να αναπνέεις, αλλά δεν είσαι σε θέση να αναπνεύσεις».

Ο ίδιος ο εκτοξευτής είναι μέρος ενός πολύπλοκου συστήματος ραντάρ και κέντρων ελέγχου και λειτουργεί εξ αποστάσεως, με τους χειριστές της μονάδας να βρίσκονται μακριά από τον εκτοξευτή όταν λειτουργεί.

Παγκόσμια κρίση

Η παγκόσμια κρίση στην προμήθεια πυραύλων Patriot υποδαυλίστηκε από την ελεύθερη χρήση τους στον Κόλπο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, συχνά για την αντιμετώπιση σχετικά φθηνών ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

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Πιστεύεται ότι τα πλούσια κράτη του Κόλπου χρησιμοποίησαν δεκάδες από αυτούς τους πυραύλους, και ο Ντμίτρο είπε ότι γνώριζε πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρέαζε τελικά την Ουκρανία. «Προβλέψαμε ότι θα είχαμε πρόβλημα. Ήμασταν πολύ σοκαρισμένοι από το πόσους πυραύλους εκτόξευσαν ταυτόχρονα… τους ίδιους πυραύλους που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εναντίον ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων», είπε.

Οι συμμαχικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν κατά μέσο όρο 225 πυραύλους την ημέρα κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής.

Δεν είναι σαφές πόσους πυραύλους έχουν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία ή το μέγεθος του αμερικανικού αποθέματος για το οποίο ο Ζελένσκι είπε ότι είχε 1%.