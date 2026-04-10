﻿Ουκρανία: Έπληξε ρωσικές ενεργειακές υποδομές στην Κασπία -Δύο πλατφόρμες γεωτρήσεων βυθίστηκαν - iefimerida.gr

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στοχευμένη επίθεση στην Κασπία Θάλασσα, βυθίζοντας δύο ρωσικές πετρελαϊκές πλατφόρμες γεώτρησης.

Το πλήγμα, σύμφωνα με το Κίεβο, συνδέεται με την ενεργειακή υποστήριξη των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και εντάσσεται στη στρατηγική αποδυνάμωσης κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο Ενόπλων, οι πλατφόρμες βρίσκονταν περίπου 1.000 χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου και χρησιμοποιούνταν για την τροφοδοσία καυσίμων προς τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η ανακοίνωση έγινε μέσω Telegram, όπου και δημοσιεύτηκαν σχετικές λεπτομέρειες και οπτικό υλικό.

Στρατηγικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές της ρωσίας

﻿Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η επιχείρηση στοχεύει άμεσα την ενεργειακή ικανότητα της Μόσχας, πλήττοντας υποδομές που θεωρούνται κρίσιμες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η απόσταση του πλήγματος, σύμφωνα με τις ουκρανικές ανακοινώσεις, φτάνει τα 1.000 χιλιόμετρα, γεγονός που υπογραμμίζει την επιχειρησιακή εμβέλεια των ουκρανικών δυνατοτήτων πλήγματος σε βάθος.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν την ανακοίνωση και σχετικό υλικό στην πλατφόρμα Telegram, όπου παρουσιάζονται λεπτομέρειες της επιχείρησης και οπτικά στοιχεία που, σύμφωνα με το Κίεβο, επιβεβαιώνουν το πλήγμα.

Η ανάρτηση στο telegram από το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας:

«Ενημέρωση για επιχειρήσεις σε πλατφόρμες γεώτρησης (LSP-2) στην περιοχή της ρωσικής υφαλοκρηπίδας. Οι πλατφόρμες γεώτρησης βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Κασπίας Θάλασσας και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της γραμμής μάχης σε χιλιόμετρα και αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του ρωσικού στρατού κατοχής. Οι ουκρανικές δυνάμεις άμυνας συνεχίζουν να πλήττουν σημαντικούς στόχους των κατακτητών μέχρι την πλήρη παύση της ένοπλης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.»