Η Ουάσινγκτον απαγορεύει το φουά γκρα: Το 73% των ψηφοφόρων τάχθηκε κατά της παραγωγής και πώλησής του - iefimerida.gr

Τέλος το φουά γκρα στα εστιατόρια και στα πολυτελή παντοπωλεία: στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι κάτοικοι της Ουάσινγκτον εξέλεξαν μια νέα δήμαρχο, αλλά κλήθηκαν επίσης να αποφασίσουν για ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα: την απαγόρευση του φουά γκρα.

Η πρωτοβουλία 86, ένα δημοψήφισμα κατά της αναγκαστικής σίτισης χηνών και της διανομής φουά γκρα, με πρωτοβουλία της οργάνωσης Pro Animal DC, συγκέντρωσε το 73% των ψήφων.

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Παρότι στην Ουάσινγκτον δεν υπάρχει καμία φάρμα παραγωγής αυτού του εδέσματος, καθώς οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί φουά γκρα στις ΗΠΑ βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, η πρωτοβουλία 86 απαγορεύει στα εστιατόρια της πόλης να το προσφέρουν στους πελάτες τους, προβλέποντας πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 δολάρια, καθώς και αναστολή της άδειας λειτουργίας τους.

Στις ΗΠΑ, η Καλιφόρνια, το Πίτσμπουργκ, η Πενσιλβάνια και το Πόρτλαντ στο Όρεγκον, έχουν ήδη απαγορεύσει τη διανομή φουά γκρα. Το 2019, η Νέα Υόρκη απαγόρευσε επίσης την πώληση και τη διανομή αυτής της γαλλικής σπεσιαλιτέ, όμως η απαγόρευση δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, λόγω μακροχρόνιων δικαστικών διαμαχών.

Στην Ουάσινγκτον, το μέτρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2027. Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, παραγωγοί φουά γκρα, καθώς και εστιάτορες σχεδιάζουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας την απαγόρευση.

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«Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν την εξουσία να αποφασίζουν για ό,τι έχουμε δικαίωμα να τρώμε; Αυτό είναι στην πραγματικότητα το ερώτημα που τίθεται εδώ», είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Τζόρνταν Γκρίνορ, διευθυντής της Hudson Valley Farms, ενός εκ των δύο μοναδικών αγροκτημάτων που παράγουν και εμπορεύονται φουά γκρα στη χώρα.

ΑΠΕ ΜΠΕ