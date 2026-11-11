Η οικογένεια Κένεντι προσφεύγει στα δικαστήρια για να μην χτιστεί η Αψίδα του Τραμπ -«Θα επισκιάσει τους τάφους των ηρώων» - iefimerida.gr

Η οικογένεια Κένεντι περνά στην αντεπίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη με στόχο να σταματήσει την κατασκευή αψίδας θριάμβου ύψους περίπου 76 μέτρων.

Εννέα μέλη της ιστορικής πολιτικής δυναστείας κατέθεσαν την Τρίτη αίτημα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της αμερικανικής πρωτεύουσας, ζητώντας να μπλοκαριστεί το έργο που σχεδιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ουάσιγκτον, καθώς υποστηρίζουν ότι το μνημειώδες οικοδόμημα θα παρεμποδίσει τη θέα προς τους τάφους των συγγενών τους στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, αλλά και προς τα μνημεία εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα.

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Aντιδράσεις για την Αψίδα του Τραμπ / AP

Στην προσφυγή τους, οι Κένεντι υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να προχωρήσει παράνομα στην ανέγερση μιας τεράστιας αψίδας, η οποία θα ρίχνει μόνιμα τη σκιά της σστους υφιστάμενους τάφους και τα μνημεία που έχουν δημιουργηθεί προς τιμήν της οικογένειας, καθώς και προς τα μνημεία των πεσόντων Αμερικανών ηρώων.

Στο στόχαστρο η θέα προς τον τάφο του Τζον Κένεντι

Κεντρικό επιχείρημα της οικογένειας είναι ότι ο σχεδιασμός και η τοποθεσία της αψίδας θα καταστρέψουν την ανεμπόδιστη οπτική επαφή με τους οικογενειακούς τάφους, συμπεριλαμβανομένης της Αιώνιας Φλόγας (Eternal Flame) που βρίσκεται στον τάφο του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι. Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι η θέα προς το μνημείο από τη Γέφυρα του Μνημείου του Άρλινγκτον (Arlington Memorial Bridge) θα παρεμποδιστεί, καταστρέφοντας ένα ουσιώδες στοιχείο του αρχικού σχεδιασμού του χώρου ταφής.

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Μακέτα της προτεινόμενης αψίδας θριάμβου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ / AP

Οι προσφεύγοντες περιγράφουν την αψίδα ως ένα οικοδόμημα δυσανάλογων διαστάσεων, επισημαίνοντας ότι είναι περισσότερο από διπλάσια σε μέγεθος από το Μνημείο του Λίνκολν και αντιστοιχεί σε κτίριο γραφείων 25 ορόφων.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η τοποθέτησή της στον κυκλικό κόμβο Memorial Circle θα δημιουργήσει ένα εμπόδιο στον ιστορικό άξονα που συνδέει το Μνημείο του Λίνκολν με το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον. Όπως αναφέρουν, η συγκεκριμένη οπτική γραμμή σχεδιάστηκε για να συμβολίζει την επανένωση του αμερικανικού έθνους μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο και διατηρείται εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

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Στο πλευρό της Ουάσιγκτον και της Βιρτζίνια

Η οικογένεια Κένεντι προστίθεται στη δικαστική προσφυγή που είχαν καταθέσει τον προηγούμενο μήνα η Ουάσιγκτον και η Βιρτζίνια, επιχειρώντας να σταματήσουν το έργο. Αγωγές κατά της κατασκευής έχουν επίσης καταθέσει βετεράνοι, οργανώσεις προστασίας της ιστορικής κληρονομιάς και η κομητεία του Άρλινγκτον.

Η τοποθεσία της προτεινόμενης αψίδας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δίπλα στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, και η Γέφυρα Μέμοριαλ που διασχίζει τον ποταμό Ποτόμακ / Φωτογραφία AP

Οι αντίπαλοι του σχεδίου προειδοποιούν ότι τόσο το τεράστιο μέγεθος όσο και η θέση της αψίδας θα διαταράξουν τη θέα προς μια σειρά εθνικών τοπόσημων, μεταξύ των οποίων το Μνημείο του Λίνκολν, το Arlington House και το Μνημείο του Ρόμπερτ Ε. Λι. Εκφράζουν επίσης ανησυχία ότι η επιβλητική κατασκευή θα αλλοιώσει τον πένθιμο και σεμνό χαρακτήρα των τελετών κηδείας στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.

Στους εννέα προσφεύγοντες περιλαμβάνονται παιδιά και εγγόνια των αδελφών του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, των γερουσιαστών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και Έντουαρντ Μ. Κένεντι. Η οικογένεια επικαλείται, μάλιστα, το ιδιαίτερο έννομο συμφέρον της να προσφύγει κατά του έργου, καθώς προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν αναγνωρίσει το δικαίωμα των συγγενών να προστατεύουν τους χώρους ταφής των αγαπημένων τους προσώπων.

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Nτόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP

«Μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να εγκρίνει μια τέτοια παρέμβαση»

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια, Νόρμαν Άιζεν και Στιβ Τζόνας, από το Democracy Defenders Fund, χαρακτήρισαν την προτεινόμενη κατασκευή παράνομη παρέμβαση σε έναν ιστορικό χώρο.

«Η γιγαντιαία προτεινόμενη αψίδα αποτελεί παράνομη παρέμβαση στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον και στους ήρωες που τιμώνται εκεί, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι χώροι ταφής και τα μνημεία των αδελφών Κένεντι και της Έθελ Κένεντι. Μόνο το Κογκρέσο έχει τη συνταγματική εξουσία να εγκρίνει μια παρέμβαση τέτοιου μεγέθους», δήλωσαν.

«Σήμερα, μέλη της οικογένειας Κένεντι ενώνονται με τους υπόλοιπους προσφεύγοντες σε αυτή την υπόθεση, προκειμένου να προστατεύσουν αυτόν τον ιστορικό χώρο, να υπερασπιστούν το κράτος δικαίου και τη διάκριση των εξουσιών».

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Aντιδράσεις για την Αψίδα του Τραμπ / Φωτογραφία AP

Το δικαστικό μπλόκο και η επιμονή του Τραμπ

Η νέα προσφυγή έρχεται ενώ το σχέδιο βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με δικαστικά εμπόδια. Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακή δικαστής ανέστειλε για 14 ημέρες τις εργασίες κατασκευής, αφού είχε προηγηθεί η τελική ψηφοφορία για την έγκριση της αψίδας, αργά την Πέμπτη, παρά τις έντονες αντιδράσεις πολιτών σε μαραθώνια δημόσια ακρόαση.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Τάνια Τσάτκαν, η οποία διορίστηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα και επιβλέπει μία από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις κατά του έργου, απαγόρευσε στην κυβέρνηση Τραμπ να «ξεκινήσει, να πραγματοποιήσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να προχωρήσει» σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με την κατασκευή κοντά στην προτεινόμενη τοποθεσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να ολοκληρώσει την αψίδα πριν από τη λήξη της προεδρικής του θητείας, σε δύο χρόνια. Ωστόσο, το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα δυσκολεύει εξαιτίας των συνεχιζόμενων δικαστικών προσφυγών.