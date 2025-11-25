 Η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου «σημαντικά καλύτερη» για την Ουκρανία, λέει πηγή - iefimerida.gr
ΚΟΣΜΟΣ

Η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου «σημαντικά καλύτερη» για την Ουκρανία, λέει πηγή

Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη της Ελβετίας
Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στη Γενεύη της Ελβετίας / Keystone μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία είναι «σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή με γνώση του θέματος.

«Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι κατέστησαν λειτουργική την αμερικανική πρόταση (…) και είναι πλέον σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, τόνισε η πηγή.

Αυτή η νέα εκδοχή επιτρέπει στην Ουκρανία να διατηρήσει έναν στρατό 800.000 στρατιωτικών έναντι 600.000 στρατιωτικών στην πρώτη εκδοχή του σχεδίου, ανέφερε η πηγή.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΗΠΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ σχέδιο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ