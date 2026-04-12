Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να δώσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη... αν της περισσέψει - iefimerida.gr

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να δώσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη... αν της περισσέψει

Αγωγοί φυσικού αερίου / Φωτογραφία αρχείου: AP / Mindaugas Kulbis
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει αέριο την ΕΕ εφόσον έχει πλεόνασμα, μεταδίδει το TASS

Η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει αέριο την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχουν ποσότητες που απομένουν μετά τον εφοδιασμό εναλλακτικών αγορών, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Υπάρχει άφθονο από αυτό προς το παρόν. Όμως οι εναλλακτικές αγορές είναι πολύ λαίμαργες, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για εφοδιασμό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ωστόσο η Ευρώπη θα βρει τρόπο να αγοράσει αέριο ακόμη κι αν η Ρωσία δεν το προμηθεύσει, είπε ο Πεσκόφ.

«Υπάρχουν τόσες μονάδες υγροποιημένου αερίου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή, που η διαδικασία αυτή, αυτή η αγορά για άμεση παράδοση, λειτουργεί όπως ένας ζωντανός οργανισμός», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

