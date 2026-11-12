Η Meta απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του Ράσελ Μπραντ μετά την καταδίκη του για βιασμό

Στην απενεργοποίηση των λογαριασμών του Ράσελ Μπραντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν στη Meta προχώρησε η εταιρεία.

H κίνηση έγινε λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Όσοι επιχειρούν πλέον να αναζητήσουν τους λογαριασμούς του στο Facebook και το Instagram διαπιστώνουν ότι δεν είναι διαθέσιμοι. Ο 51χρονος κρίθηκε ένοχος για αδικήματα σε βάρος τεσσάρων γυναικών, τα οποία διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2004-2009. Ο Μπραντ βρίσκεται ήδη στη φυλακή και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αναμένεται να εκτίσει επτά χρόνια της ποινής του προτού αποφυλακιστεί υπό όρους.

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Παρά την απενεργοποίηση των λογαριασμών του στις πλατφόρμες της Meta, το προφίλ του στην πλατφόρμα X παραμένει ενεργό. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα δημοσιεύτηκε εκεί μήνυμα που σχολιάζει την απόφαση της εταιρείας. «Σύμφωνα με τη Meta, δεν υπήρξε ποτέ Ράσελ Μπραντ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση, η οποία καταλήγει με τη φράση: «Δόξα τω Θεώ υπάρχει ο Έλον Μασκ. Μείνετε συντονισμένοι».

Η πολιτική της Meta για καταδικασμένους σεξουαλικούς παραβάτες

Η πολιτική της Meta προβλέπει περιορισμούς ή αφαίρεση λογαριασμών που θεωρεί ότι ενδέχεται να βλάπτουν την κοινότητα. Όπως αναφέρει η εταιρεία, βασικός στόχος είναι η διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους χρήστες, παράλληλα με την προστασία της ελεύθερης έκφρασης. Στις περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε απενεργοποίηση λογαριασμών περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν άτομα καταδικασμένα για σεξουαλικά αδικήματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα λαμβάνει μέτρα σε βάρος του Ράσελ Μπραντ. Το 2023, μετά τη δημοσιοποίηση δημοσιογραφικής έρευνας που έφερε στο φως καταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του, το YouTube ανέστειλε τη δυνατότητα των καναλιών του να αποκομίζουν έσοδα από διαφημίσεις.

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Η πλατφόρμα είχε επικαλεστεί παραβίαση της πολιτικής περί ευθύνης των δημιουργών περιεχομένου, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των χρηστών της.