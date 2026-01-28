Η Μελόνι πέταξε με ελικόπτερο στη Σικελία πάνω από τις καταστροφές από τις κατολισθήσεις [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε σήμερα την κωμόπολη του Νισέμι, στην ανατολική Σικελία, στην οποία καταγράφεται συνεχής κατολίσθηση.

Τις περασμένες ημέρες, εξαιτίας των ζημιών και του αυξανόμενου κινδύνου, πάνω από 1.500 άνθρωποι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Μελόνι πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τις κατολισθήσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το γεωλογικό αυτό φαινόμενο, το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια και εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, λόγω σφοδρότατου κύματος κακοκαιρίας, δεν αναμένεται να διακοπεί εξαιτίας του αμμώδους εδάφους της περιοχής. Το μέτωπο της κατολίσθησης ξεπερνά συνολικά τα τέσσερα χιλιόμετρα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός πέταξε με ελικόπτερο πάνω από την πόλη του Νισέμι και στην συνέχεια συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση στην νομαρχία, με την συμμετοχή του επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας Φάμπιο Τσιτσιλιάνο.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας Ρενάτο Σκιφάνι δήλωσε ότι «στο Νισέμι η κατάσταση είναι πρωτοφανής» διότι «μια κωμόπολη κινδυνεύει να καταρρεύσει». «Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, μελετάμε ένα νέο πολεοδομικό σχέδιο για μερική ανοικοδόμηση, μακριά από την κατολίσθηση. Χρειάζονται πολλά χρήματα, αλλά υπάρχει η αναγκαία βούληση για να εξασφαλιστούν οι σχετικοί πόροι», συμπλήρωσε ο Σκιφάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia.

ΑΠΕ-ΜΠΕ