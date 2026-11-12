Η Μαύρη Θάλασσα είναι η πιο θανατηφόρα θαλάσσια οδός και όχι τα Στενά του Ορμούζ -Tρομάζουν οι αριθμοί, πόσοι ναυτικοί αγνοούνται

Η Μαύρη Θάλασσα έχει εξελιχθεί στην πιο επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή του κόσμου για το 2026, ξεπερνώντας ακόμη και τα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία έχουν αυξηθεί δραματικά, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες, αναστάτωση στο διεθνές εμπόριο και νέες προκλήσεις για το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey, από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί περισσότερες από 300 επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 30 ναυτικών, ενώ πάνω από 20 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με την Ένωση Τούρκων Εφοπλιστών, στοιχεία της MarineTraffic και τοπικές αρχές, μεταδίδει η Wall Street Journal.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική σε σύγκριση με τα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου έχουν σημειωθεί περίπου 130 επιθέσεις και έχουν χάσει τη ζωή τους 25 ναυτικοί από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Τον Οκτώβριο, σχεδόν οι μισές επιθέσεις που καταγράφηκαν σε δώδεκα πλοία στα ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είχαν ως αποτέλεσμα ναυτικοί να σκοτωθούν, να τραυματιστούν ή να αγνοούνται.

Στο στόχαστρο εμπορικά πλοία – Η επέκταση των επιθέσεων

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στοχεύσει εμπορικά πλοία που μεταφέρουν ουκρανικά τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα προς τη Μαύρη Θάλασσα. Από την πλευρά της, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών πλοίων στην άλλη πλευρά της θαλάσσιας περιοχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αποτέλεσμα, οι ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν σε μεγάλο βαθμό τα ύδατα κοντά στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ωστόσο, οι επιθέσεις έχουν πλέον επεκταθεί και στα ύδατα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, δύο κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συνδέσει ορισμένα από τα περιστατικά κοντά στα σύνορα της Συμμαχίας με τη Ρωσία, με τη Μόσχα να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Τα περιστατικά εντάσσονται σε μια ευρύτερη αύξηση παραβιάσεων του εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεων και ενεργειών δολιοφθοράς στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, τις οποίες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποδίδουν στη Μόσχα.

Η ανησυχία του ΝΑΤΟ και οι επιπτώσεις στο εμπόριο

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία θεωρούνται ιδιαίτερα εκτεθειμένες, καθώς οι στρατιωτικές τους δυνατότητες και οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας συγκαταλέγονται στους λιγότερο ανεπτυγμένους στην Ευρώπη. Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναπτύσσουν πρόσθετους πόρους για την ενίσχυση της περιοχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδια για την επίσπευση της δημιουργίας κόμβου θαλάσσιας ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεων, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τη Ρωσία ως υπεύθυνη.

Η στρατηγική σημασία της περιοχής είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Στις ακτές της βρίσκονται έξι χώρες: η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία, η Ρωσία, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, η Μαύρη Θάλασσα αποτέλεσε επί μήνες επίκεντρο ναυτικών επιχειρήσεων. Σταδιακά, ωστόσο, οι εχθροπραξίες περιορίστηκαν, τα ρωσικά πολεμικά πλοία επέστρεψαν στα λιμάνια και σταμάτησαν οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά και τρόφιμα, υπό τη διεθνή πίεση. Οι εξαγωγές αυτές είναι κρίσιμες για χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Η νέα κλιμάκωση έχει ήδη περιορίσει αισθητά την εμπορική δραστηριότητα