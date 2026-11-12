Δημοσκόπηση Politico για τις γαλλικές εκλογές: Η Λαγκάρντ κοντράρει στα ίσια άλλους κεντρώους υποψηφίους

Η Κριστίν Λαγκάρντ θα μπορούσε να σταθεί με αξιώσεις στην αναμέτρηση για την προεδρία της Γαλλίας, καθώς συγκεντρώνει ποσοστά αντίστοιχα με εκείνα των βασικών κεντρώων υποψηφίων ...και δεν έχει θέσει καν υποψηφιότητα.

Παρά το γεγονός ότι η απερχόμενη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει αποκλείσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, η πρόωρη αποχώρησή της από την ΕΚΤ έχει αναζωπυρώσει τα σενάρια για πιθανή πολιτική επιστροφή της.

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Ρευστό το τοπίο στο κέντρο

Και τώρα σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη για την ίδια, η έρευνα του ινστιτούτου Cluster17, η οποία είναι η πρώτη δημόσια δημοσκόπηση που εξετάζει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της Λαγκάρντ καθώς φαίνεται ότι η ίδια θα συγκέντρωνε ποσοστό 14% εάν κατέβαινε στις εκλογές.

Αυτό το ποσοστό είναι ενδεικτικό για τις πολιτικές ισορροπίες στην Γαλλία καθώς υπερτερεί του 13,5%, για παράδειγμα, που θα λάμβανε ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και κεντρικός υποψήφιος της κεντροδεξιάς, σε αντίστοιχο εκλογικό σενάριο, μεταδίδει το Politico.

Σε ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα απίθανο σενάριο, στο οποίο η Λαγκάρντ θα συμμετείχε στην αναμέτρηση μαζί με τον Φιλίπ και άλλους υποψηφίους που έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την προεδρία, θα συγκέντρωνε επίσης ποσοστό 8%, ανταγωνιζόμενη τον πρώην πρωθυπουργό.

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Μεταξύ των υποψηφίων που εξετάζονται σε αυτό το σενάριο περιλαμβάνονται ο Ολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ και η αρθρογράφος Νατάσα Πολόνι.

Μπροστά η Λεπέν και ο Μελανσόν, αναζητείται η εναλλακτική

Και στα δύο σενάρια, πρώτη εμφανίζεται η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν και δεύτερος ο υποψήφιος της Αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, γεγονός που θα τους εξασφάλιζε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο των εκλογών, τον ερχόμενο Μάιο.

Ο πρόεδρος του Cluster17, Ζαν-Ιβ Ντορμάγκεν, εκτιμά ότι η ψήφος στον κεντρώο χώρο παραμένει ιδιαίτερα ρευστή. «Σε αυτό το στάδιο, υπάρχει εμφανής έλλειψη ηγεσίας στον μετριοπαθή και κεντρώο χώρο», σημείωσε, σύμφωνα με το Politico.

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Η μάχη των κεντρώων και οι υποψήφιοι

Το κεντρώο στρατόπεδο βρίσκεται αντιμέτωπο με εσωτερικές αντιπαραθέσεις, κυρίως μεταξύ του Εντουάρ Φιλίπ και του Γκαμπριέλ Ατάλ, επίσης πρώην πρωθυπουργού. Ο Φιλίπ, ο οποίος στο παρελθόν θεωρούνταν φαβορί για να αντιμετωπίσει τη Λεπέν στον δεύτερο γύρο, δυσκολεύεται να αποκτήσει δυναμική, παρά την πολύμηνη προεκλογική του δραστηριότητα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσει.

Στην κούρσα συμμετέχουν επίσης ο συντηρητικός Μπρουνό Ρεταγιό, πρώην υπουργός Εσωτερικών επί προεδρίας Εμανουέλ Μακρόν, ο δεξιός δήμαρχος των Καννών Νταβίντ Λινάρ και ο κεντροαριστερός ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν. Όλοι επιδιώκουν να ανατρέψουν τις αυξανόμενες πιθανότητες μιας αναμέτρησης μεταξύ Λεπέν και Μελανσόν στον δεύτερο γύρο.

Τι έχει πει η Λαγκάρντ για το σενάριο της προεδρίας

Η ίδια η Λαγκάρντ είχε απορρίψει στο παρελθόν το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια κίνηση «καθόλου καλή ιδέα».

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Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ, στις 29 Οκτωβρίου, έχει αποφύγει να απαντήσει ευθέως εάν εξακολουθεί να αποκλείει μια υποψηφιότητα.

Ερωτηθείσα από το Politico, την Τετάρτη, στο περιθώριο του Φόρουμ Ειρήνης του Παρισιού, εάν παραμένει αντίθετη στο ενδεχόμενο να κατέβει στις εκλογές, επέμεινε στην προηγούμενη τοποθέτησή της: «Είπα ότι θέλω να ανακτήσω την ελευθερία μου να μιλάω, την ελευθερία μου να ασχολούμαι με ζητήματα που δεν αφορούν τη νομισματική πολιτική, και αυτό είναι που θέλω να κάνω».

Η Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, περίπου έναν μήνα πριν από την προθεσμία υποβολής των επίσημων υποψηφιοτήτων για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.