Η Κοσταρικανή υποψήφια για ΓΓ του ΟΗΕ επικρίνει την ατολμία του Οργανισμού - iefimerida.gr

Η Ρεβέκα Γκρίνσπαν που διεκδικεί τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ, κατηγορεί τον οργανισμό για παθητικότητα απέναντι στις συγκρούσεις.

Η Κοσταρικανή πρώην αντιπρόεδρος, επέκρινε το ότι ο ΟΗΕ έχει γίνει «συντηρητικός ως προς τους κινδύνους», πως μοιάζει να αποφεύγει να παρέμβει, να διαδραματίσει ρόλο για να τερματιστούν συγκρούσεις σε εξέλιξη.

«Η ειρήνη απειλείται» την ώρα που «η εμπιστοσύνη στον οργανισμό φθίνει» και «ο χρόνος πιέζει για να την αποκαταστήσουμε», τόνισε η κ. Γκρίνσπαν κατά τη διάρκεια τρίωρης ακρόασής της ενώπιον αντιπροσώπων των κρατών μελών.

«Αν εκλεγώ γενική γραμματέας, θα είμαι ειρηνοποιός. Θα δρω προτού ξεσπάσουν οι συγκρούσεις, θα είμαι η πρώτη που θα σηκώνω το τηλέφωνο. Θα είμαι εκεί όπου είναι οι πόλεμοι. Θα μιλάω με όλα τα μέρη», είπε. Ως μεσολαβήτρια «θα προτείνω δέκα ιδέες» για την επίλυση κάθε σύγκρουσης, «ακόμη κι αν αποτυγχάνουν θα αποδέχομαι το τίμημα της απόρριψής τους και θα συνεχίζω να προσπαθώ», συνέχισε.

«Έχουμε γίνει οργανισμός συντηρητικός ως προς τους κινδύνους», επέμεινε.

Ο απερχόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο πορτογάλος διπλωμάτης Αντόνιο Γκουτέρες, που θα ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του την 31η Δεκεμβρίου 2026, επικρίνεται από ορισμένους παρατηρητές διότι δεν ανέλαβε πρωτοβουλίες για να τερματιστούν πόλεμοι, ειδικά αυτοί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

«Ο ΟΗΕ αποτυγχάνει μόνο όταν δεν προσπαθεί. Πρέπει να προσπαθούμε», έκρινε η Ρεβέκα Γκρίνσπαν, θυμίζοντας ότι ως επικεφαλής της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (CNUCED στα γαλλικά, UNCTAD στα αγγλικά) συνέβαλε στη διαπραγμάτευση το 2022 ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο καρπός της οποίας ήταν η «Πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας», για τη διευκόλυνση των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή.

Η τοποθέτηση του υποψηφίου Μάκι Σαλ για τον ΟΗΕ

Ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης Μάκι Σαλ, ο τελευταίος από τους τέσσερις υποψήφιους -οι άλλοι δύο, που εκφράστηκαν προχθές Τρίτη, είναι η πρώην πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ και ο διπλωμάτης από την Αργεντινή Μαριάνο Γκρόσι, επικεφαλής του ΔΟΑΕ- που πήρε τον λόγο, συνηγόρησε υπέρ της «επανεφεύρεσης του ρόλου» του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ώστε να βρίσκεται «στο τραπέζι» σε παγκόσμια κλίμακα.

Επέμεινε ακόμη στην άρρηκτη σύνδεση της ειρήνης και της ανάπτυξης, στις «ανισότητες που βαθαίνουν» και στην ανάγκη να αλλάξει η διεθνής οικονομική αρχιτεκτονική.

Ερωτηθείς σχετικά με την απουσία αναφορών στα ανθρώπινα δικαιώματα στην επιστολή με την οποία παρουσίασε την υποψηφιότητά του, διαβεβαίωσε πως δίνει «ιδιαίτερη προσοχή» σε αυτά.

«Είναι σαφές πως η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φέρνει ευημερία» σε κάθε χώρα, σημείωσε, καθώς η σημερινή κυβέρνηση στη Σενεγάλη κατηγορούνται πως έπνιξαν στο αίμα διαδηλώσεις πολιτικού χαρακτήρα μεταξύ του 2021 και του 2024, με μη κυβερνητικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς στην καταστολή της περιόδου αυτής.