Η κόρη του Τάσου Ισαάκ αντέδρασε στη «συγγνώμη» του Τουρκοκύπριου πρώην ευρωβουλευτή: «Χρέος όλων σας να αποδοθεί δικαιοσύνη» - iefimerida.gr

Με αιχμηρό τρόπο απάντησε η Αναστασία Ισαάκ, κόρη του Τάσου Ισαάκ, στη δημόσια συγγνώμη του Τουρκοκύπριου πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ για τη δολοφονία του πατέρα της τον Αύγουστο του 1996 στη Δερύνεια.

Σχολιάζοντας κάτω από σχετική ανάρτηση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, η Αναστασία Ισαάκ τόνισε ότι το ζητούμενο δεν είναι μια δημόσια συγγνώμη, αλλά η απόδοση δικαιοσύνης και η τιμωρία των δραστών.

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Η κόρη του Τάσου Ισαάκ σχολίασε την ανάρτηση

«Χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη», έγραψε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας: «Τους δολοφόνους δηλαδή, που εσείς τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές. Χρέος όλων σας να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλες τις οικογένειες που εδώ και τριάντα χρόνια κουβαλούν στις μνήμες τους τις δολοφονίες των παιδιών, αδερφών, πατεράδων τους».

Στο υστερόγραφό της, μάλιστα, άφησε μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά: «Για να μην ξεχνιόμαστε, τον ανθρωπισμό τον έδειξε με πράξεις ο πατέρας μου και όχι ένα post στο facebook».

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Η δημόσια συγγνώμη Κιζίλγιουρεκ

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είχε αναφερθεί στα αιματηρά επεισόδια του 1996 στη Νεκρή Ζώνη, κάνοντας λόγο για οργανωμένη βία από εθνικιστικές ομάδες με την ανοχή των «αρχών» του ψευδοκράτους.

Εξέφρασε τη «ντροπή» του για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, υποστηρίζοντας ότι οργανώθηκαν από «επίσημες αρχές», ενώ επέκρινε και τη στάση του Ραούφ Ντενκτάς, σημειώνοντας ότι οι δράστες είχαν φιλοξενηθεί στο «προεδρικό μέγαρο».

Ο πρώην ευρωβουλευτής ανέφερε, επίσης, ότι οι Τουρκοκύπριοι οφείλουν μια «συγγνώμη» στην κόρη του Τάσου Ισαάκ.

Πώς σχολίασε την αντίδραση της Αναστασίας Ισαάκ ο πρώην ευρωβουλευτής

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Σε συνέντευξή του σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Κιζίλγιουρεκ χαρακτήρισε την τοποθέτησή της «σεβαστή» αλλά «ελλιπή», επισημαίνοντας ότι δεν είναι όλοι οι Τουρκοκύπριοι ίδιοι, τονίζοντας τον αγώνα που δίνει ο ίδιος προσωπικά για δικαίωση.