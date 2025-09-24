Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ που αιφνιδίασε τον Πούτιν -Τι σημαίνει η μεταστροφή του στο Ουκρανικό - iefimerida.gr

Μπορεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν να φαίνεται ότι έχει το πάνω χέρι στη στρατηγική και ψυχολογική παρτίδα σκάκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια κίνηση που μάλλον δεν περίμενε ο Ρώσος ομόλογός του.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ έχει καταστήσει πολλάκις σαφές ότι κατά τη γνώμη του η Μόσχα έχει το πάνω χέρι στη σύγκρουση με το Κίεβο κι ότι σε περίπτωση τερματισμού του πολέμου η Ουκρανία θα αναγκαστεί να εκχωρήσει μεγάλα εδάφη της, που κατέχουν οι δυνάμεις του Πούτιν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά ξαφνικά ο Ρεπουμπλικανός ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε μια στροφή 180 μοιρών υποστηρίζοντας τώρα ότι η Ουκρανία μπορεί να νικήσει στον πόλεμο κι ακόμη και να ανακτήσει τα εδάφη που έχουν καταλάβει ως τώρα οι ρωσικές δυνάμεις.

Ο Τραμπ, βέβαια, κάνει συχνά δηλώσεις που λίγες ώρες αργότερα αντιφάσκει ο ίδιος, αλλά αυτή υπάρχει ένα νέο στοιχείο στη σκλήρυνση της ρητορικής του αναφορικά με το Ουκρανικό, που μπορεί να φέρει σε άβολη θέση τον μετρ της χειραγώγησης Πούτιν.

Η αλλαγή στάσης του Τραμπ στο Ουκρανικό και αναφορικά με το ΝΑΤΟ

Πολλοί από το περιβάλλον του Τραμπ σημειώνουν ότι συνηθίζει να εκφράζει την άποψη του τελευταίου συνομιλητή του, πράγμα που σημαίνει ότι οι δηλώσεις του θα μπορούσαν να ενέχουν το κλασικό στοιχείο της υπερβολής του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ μετά τις συναντήσεις του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολόντιμιρ Ζελένσκι και αρκετούς από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αλλά ο Τραμπ, που έχει εκφράσει πολλές φορές τον σκεπτικισμό του για το ΝΑΤΟ, φαίνεται εν προκειμένω να σύρεται ολοένα και περισσότερο στο οικοσύστημα της Συμμαχίας. Οι δηλώσεις του έγιναν στο πλαίσιο των κλιμακούμενων επιθετικών κινήσεων του Πούτιν, που δείχνει να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ στέλνοντας συχνά μαχητικά αεροσκάφη και drones στον εναέριο χώρο κρατών μελών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ο Τραμπ αν θεωρεί ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, όταν εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους, απάντησε καταφατικά. Στην ερώτηση αν εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Πούτιν είπε ότι θα απαντήσει σε ένα μήνα. Και μετά από ερωτήσεις για τη φερόμενη ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου της Δανίας ο Τραμπ άρχισε να πλέκει το εγκώμιο της Ουκρανίας: «Το ΝΑΤΟ παρενέβη… δώσαμε στην Ουκρανία τα χρήματα για να πολεμήσει. Και απέδειξαν ότι είναι πολύ γενναίοι. Μάχονται σε έναν πόλεμο που κρατά τριάμιση χρόνια. Κι η Ουκρανία, σας λέω, είναι καλοί πολεμιστές. Πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Έχουν πολύ θάρρος, πολλά κότσια».

Μέσα σε λίγους μήνες, από εκεί που έλεγε ο Τραμπ ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο, τώρα λέει ότι στηρίζει την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών από κράτη μέλη του ΝΑΤΟ κι ότι οι Ουκρανοί έχουν «κότσια». Επανήλθε δε αργότερα με ανάρτηση στο Truth Social σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι η Ουκρανία με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή».

Κι απ’ όλες αυτές τις δηλώσεις του Τραμπ φαίνεται ότι κάτι αλλάζει στο παρασκήνιο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοτίβο μετά από κάθε επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν

Ο Τραμπ εδώ και καιρό άφηνε ανοικτές εναλλακτικές ερμηνείες για τις επιθετικές κινήσεις του Πούτιν στο Ουκρανικό. Αλλά μολονότι ο Πούτιν μυήθηκε την εποχή που ήταν στην KGB στα μυστικά της χειραγώγησης, ουδείς μπορεί να ξεγράψει ως απολύτως αφελή έναν πρόεδρο που κατάφερε να εκλεγεί δύο φορές.

Ο Πούτιν ελέγχει απόλυτα τη Ρωσία με το φόβο που εμπνέουν οι υπηρεσίες του ασφαλείας και πληροφοριών. Αλλά και ο Τραμπ ασκεί την εξουσία στις ΗΠΑ μέσω των αφοσιωμένων στελεχών του από το κίνημα MAGA και έχει υπό τον έλεγχό του τα δύο σώματα του Κογκρέσου, το υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI, τη CIA, το Πεντάγωνο και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Όποτε συναντώνται ή επικοινωνούν τηλεφωνικά οι δύο ισχυροί ηγέτες ο Πούτιν συνηθίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του κατά ουκρανικών στόχων σαν να θέλει να του στείλει το μήνυμα: «Νομίζεις ότι είσαι σκληρός. Τι θα κάνεις για το γεγονός ότι μετά από κάθε συνομιλία μας εντείνω τις επιθέσεις στην Ουκρανία;»

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η σύζυγός του, Μελάνια, του επισημαίνει κάθε φορά που εκείνος της μεταφέρει το θετικό κλίμα μιας συζήτησής του με τον Πούτιν, ότι η Μόσχα κλιμακώνει τα πλήγματα στην Ουκρανία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Tο δίλημμα του Πούτιν

Μέχρι τώρα όποτε οι πρόεδροι Ρωσίας και ΗΠΑ βρέθηκαν ενώπιος ενωπίω ο Πούτιν έδειξε να έχει το πλεονέκτημα. Αλλά μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ το ερώτημα είναι αν εννοεί στα σοβαρά όσα είπε και δίνει όντως το πράσινο φως στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά μαχητικά, που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, υπό την ομπρέλα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Θα σπεύσει στο πλευρό τους σε μια τέτοια περίπτωση ή θα κάνει πίσω;

Αν ο Τραμπ εξαπολύσει την ισχύ της Συμμαχίας τότε ο Πούτιν θα βρεθεί ενώπιον ενός δύσκολου διλήμματος: ή θα κάνει πίσω ή θα αποφασίσει να κλιμακώσει τη σύγκρουση σε έναν ευρύτερο πόλεμο στην Ευρώπη. Μετά την απρόσμενη κίνηση του Τραμπ στην σκακιέρα ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ζυγίζει πόσο σοβαρή είναι η κίνηση του Αμερικανού προέδρου και μελετά πώς θα απαντήσει.