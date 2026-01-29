Η Κίνα εκτέλεσε οικογένεια μαφιόζων, 11 μέλη της που είχαν στήσει παγκόσμιο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης - iefimerida.gr

Η Κίνα εκτέλεσε οικογένεια πίσω από ένα παγκόσμιο δίκτυο διαδικτυακής απάτης.

Σε μία από τις σκληρότερες κινήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών, η Κίνα εκτέλεσε 11 μέλη της διαβόητης «οικογένειας Μινγκ», μιας εγκληματικής ομάδας με έδρα τη Μιανμάρ, η οποία βρισκόταν πίσω από ένα τεράστιο διεθνές δίκτυο διαδικτυακής απάτης. Η ομάδα είχε εξαπατήσει χιλιάδες θύματα σε όλο τον κόσμο μέσω ψεύτικων ρομαντικών σχέσεων και επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Οι θανατικές ποινές εκτελέστηκαν σήμερα, Πέμπτη, μετά την τελική έγκρισή τους από το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της Κίνας, αναφέρει η Daily Mail σε δημοσίευμά της. Οι καταδικασθέντες είχαν κριθεί ένοχοι τον Σεπτέμβριο από δικαστήριο της Γουένζου, στην ανατολική Κίνα, για εγκλήματα που περιλάμβαναν εκ προθέσεως ανθρωποκτονία, σοβαρή σωματική βλάβη, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία παράνομων καζίνο.

Η διαβόητη οικογένεια μαφιόζων εκτελέστηκε στην Κίνα

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το δικαστήριο έκρινε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από το 2015 και μετά ήταν «σαφή, επαρκή και αδιαμφισβήτητα». Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η εγκληματική ομάδα είχε συντελέσει στον θάνατο τουλάχιστον 14 Κινέζων πολιτών, ενώ πολλοί άλλοι είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς ή κακοποιήσεις.

Πριν από την εκτέλεση, επετράπη στους στενούς συγγενείς των καταδικασθέντων να τους επισκεφθούν, όπως προβλέπει η κινεζική νομοθεσία. Οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν είτε με τουφεκισμό είτε με θανατηφόρα ένεση - τις δύο μεθόδους που επιτρέπει ο κινεζικός νόμος.

Η πτώση της εγκληματικής αυτοκρατορίας της οικογένειας Μινγκ ξεκίνησε το 2023, όταν μέλη της συνελήφθησαν στη Λάουκαϊνγκ, μια παραμεθόρια πόλη της Μιανμάρ, και παραδόθηκαν στις κινεζικές αρχές από τοπικές εθνοτικές πολιτοφυλακές που είχαν καταλάβει την περιοχή εν μέσω συγκρούσεων με τον στρατό της χώρας.

Μάστιγα οι διαδικτυακές απάτες

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία του Πεκίνου κατά των κέντρων διαδικτυακής απάτης που έχουν ανθήσει τα τελευταία χρόνια στη Νοτιοανατολική Ασία, κυρίως σε άνομες παραμεθόριες περιοχές της Μιανμάρ. Εκεί, οργανωμένες εγκληματικές ομάδες προσελκύουν χρήστες του Διαδικτύου σε ψεύτικες ερωτικές σχέσεις ή τους πείθουν να επενδύσουν σε ανύπαρκτα ή παραπλανητικά σχήματα κρυπτονομισμάτων.

Αρχικά, οι απάτες στόχευαν κυρίως Κινέζους, όμως σταδιακά επεκτάθηκαν σε πολλές γλώσσες, εξαπατώντας θύματα σε Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Μέση Ανατολή. Πολλοί από όσους εργάζονται στα κέντρα αυτά είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων, εξαναγκασμένοι να εξαπατούν άλλους υπό απειλές και βασανιστήρια.

Η διεθνής διάσταση του προβλήματος έχει προκαλέσει την αντίδραση και Δυτικών κυβερνήσεων. Τον περασμένο Οκτώβριο η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις σε δίκτυο απάτης με έδρα τη Νοτιοανατολική Ασία.