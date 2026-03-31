Η Κίνα εγκαινιάζει το πρώτο πλωτό τεχνητό νησί στον κόσμο: Πεδίο δοκιμών στην ανοιχτή θάλασσα - iefimerida.gr

Η Κίνα έκανε ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην επιστήμη και την τεχνολογία, εγκαινιάζοντας στη Σαγκάη το Πλωτό Νησί Ανοιχτής Θάλασσας [«Open-Sea Floating Island»].



Τα εγκαίνια του τεράστιου έργου υποδομής έγιναν το Σάββατο 28 Μαρτίου. Η πλατφόρμα έρευνας βαθέων υδάτων είναι η πρώτη εξαιρετικά μεγάλη πλωτή εγκατάσταση θαλάσσιας έρευνας στον κόσμο. Η καινοτόμος πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την έρευνα σε τομείς όπως ο εξοπλισμός θαλάσσης, οι θαλάσσιοι πόροι και οι ωκεανογραφικές επιστήμες. Το έργο υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiao Tong (SJTU), το οποίο έχει ιδρύσει ένα ειδικό Ινστιτούτο για την Επιστήμη και Τεχνολογία Βαθέων Υδάτων για τον σκοπό αυτό.

Η πλατφόρμα αποτελείται από τρία βασικά συστήματα:

Την κεντρική πλατφόρμα, με ημι-βυθιζόμενο σχεδιασμό διπλού κύτους, ικανή να υποστηρίξει δοκιμές συσκευών βαθέων υδάτων βάρους πολλών εκατοντάδων τόνων και εξερεύνηση σε βάθη έως 10.000 μέτρων.

Κινητά εργαστήρια βασισμένα σε πλοία.

Υποδομές υποστήριξης στην ξηρά.

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ανοικτό πεδίο δοκιμών στον ωκεανό μέχρι την ολοκλήρωσή της το 2030, επιτρέποντας τη μελέτη τεχνολογιών για τον υποθαλάσσιο εξορυκτικό τομέα, κρίσιμες θαλάσσιες τεχνολογίες, αλλά και εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ανοιχτή θάλασσα.

Τα βαθύτερα σημεία των ωκεανών

Μαριάνες Τάφρος – Challenger Deep, Δυτικός Ειρηνικός, ανατολικά των Φιλιππίνων, βάθος περίπου 10.984 μ.

Τόνγκα Τάφρος – Horizon Deep, Νοτιοδυτικός Ειρηνικός, βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας, βάθος περίπου 10.882 μ.

Φιλιππίνες Τάφρος – Galathea Deep, Δυτικός Ειρηνικός, ανατολικά των Φιλιππίνων, βάθος περίπου 10.540 μ.

Στρατηγικές ανησυχίες των ΗΠΑ

Παράλληλα, η Κίνα αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο αισθητήρων στον Ειρηνικό και Ινδικό Ωκεανό, ενώ δεκάδες ερευνητικά πλοία χαρτογραφούν τον θαλάσσιο πυθμένα και εγκαθιστούν όργανα μέτρησης. Επίσημα, τα δεδομένα προορίζονται για έρευνες κλίματος και ωκεανών. Όμως, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ειδικοί εκφράζουν ανησυχία ότι ένας σημαντικός στόχος είναι η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των κινεζικών υποβρυχίων.

Ανάλυση των κινήσεων των πλοίων από την εταιρεία Starboard Maritime Intelligence δείχνει ότι πάνω από 42 κινεζικά ερευνητικά πλοία έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία της Κίνας στους ωκεανούς.