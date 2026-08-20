Η Ισπανία είναι σε τροχιά να ξεπεράσει την Γαλλία ως ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στον κόσμο -Τι λένε οι αριθμοί - iefimerida.gr

Η Ισπανία βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει τη Γαλλία και να γίνει έως το 2040 η χώρα με τους περισσότερους διεθνείς τουρίστες στον κόσμο, σύμφωνα με νέα μελέτη των Deloitte και Google.

Η πρόβλεψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός στην Ισπανία καταγράφει διαδοχικά ρεκόρ, αλλά παράλληλα εντείνονται οι αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό.

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Το 2025 η Γαλλία διατήρησε τον τίτλο της πιο δημοφιλούς τουριστικής χώρας στον κόσμο, καταγράφοντας νέο εθνικό ρεκόρ, επισημαίνει το Euronews με αφορμή την την νέα μελέτη. Συνολικά υποδέχθηκε 102 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν 743 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Περίπου τα τρία τέταρτα, δηλαδή το 76%, των ξένων επισκεπτών προέρχονταν από την Ευρώπη.

Η Ισπανία, ωστόσο, ακολουθεί από πολύ κοντά. Το 2025 δέχθηκε 96,8 εκατομμύρια ξένους τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 3,2% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 94 εκατομμύρια επισκέπτες.

Η μελέτη των Deloitte και Google εκτιμά ότι η Ισπανία θα περάσει στην πρώτη θέση έως το 2040, φτάνοντας τα 110 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, έναντι 105 εκατομμυρίων που προβλέπονται για τη Γαλλία.

2,4 δισεκατομμύρια ταξίδια έως το 2040

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των τουριστικών ταξιδιών αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, φτάνοντας τα 2,4 δισεκατομμύρια μέχρι το 2040.

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Η Ευρώπη εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το μεγαλύτερο μερίδιο, περίπου 38%, προσελκύοντας περισσότερους από 362 εκατομμύρια επιπλέον τουρίστες μεταξύ 2019 και 2040. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θα ακολουθήσει στη δεύτερη θέση, με περισσότερους από 278 εκατομμύρια επιπλέον εισερχόμενους τουρίστες.

Μετά την Ισπανία και τη Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται να παραμείνουν στην πρώτη πεντάδα. Το Μεξικό προβλέπεται να ανέβει στην πέμπτη θέση, ενώ η Ιταλία να υποχωρήσει στην έκτη. Στην πρώτη 15άδα ενδέχεται επίσης να μπουν η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ρεκόρ εσόδων, αλλά και πρόβλημα υπερτουρισμού

Η εκρηκτική άνοδος του τουρισμού αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην Ισπανία. Τα έσοδα από τους ξένους επισκέπτες αυξήθηκαν πέρυσι κατά 6,8%, φτάνοντας τα 134,7 δισεκατομμύρια ευρώ, από 126 δισ. ευρώ το 2024.

Ωστόσο, η άλλη πλευρά της τουριστικής έκρηξης είναι ο υπερτουρισμός. Σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένα διαδηλώσεις, με κατοίκους να ζητούν από τις αρχές να αντιμετωπίσουν την ολοένα και μεγαλύτερη πίεση που προκαλεί ο μαζικός τουρισμός.

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Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την απομάκρυνση περίπου 53.000 τουριστικών κατοικιών από το Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών και Εποχικών Μισθώσεων, ώστε να μετατραπούν σε μόνιμες κατοικίες. Στη Βαρκελώνη, παράλληλα, έχει ανακοινωθεί η πλήρης κατάργηση των βραχυχρόνιων τουριστικών διαμερισμάτων έως το 2028.

Η πόλη έχει ήδη περιορίσει τις καθημερινές αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στο κεντρικό λιμάνι από δέκα σε επτά.

Αυστηρότερα μέτρα στους δημοφιλείς προορισμούς στην Ισπανία

Στη Μάλαγα, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι διαμαρτυρίες για την τουριστική συμπεριφορά, ξεκίνησε εκστρατεία με 10 κανόνες προς τους επισκέπτες. Μεταξύ άλλων, τους ζητείται να περιορίζουν τον θόρυβο, ιδιαίτερα τη νύχτα, να αποφεύγουν τις φωνές και τη δυνατή μουσική στις κατοικημένες περιοχές και να χρησιμοποιούν τους προβλεπόμενους κάδους και τουαλέτες.

Στις Βαλεαρίδες Νήσους έχουν επίσης επιβληθεί αυστηρότεροι περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ και στα party boats.

Παρά τα μέτρα, για πολλούς κατοίκους το βασικό πρόβλημα παραμένει ο τεράστιος όγκος των επισκεπτών, εξηγεί το Euronews.

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«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον των μεμονωμένων τουριστών, αλλά η βιομηχανία μεγαλώνει και μεγαλώνει και καταναλώνει τόσο πολλούς πόρους, που το νησί δεν μπορεί να ανταποκριθεί», δήλωσε πέρυσι διαδηλωτής από τα Κανάρια Νησιά.

Η πρόβλεψη για 110 εκατομμύρια τουρίστες το 2040 δείχνει ότι η Ισπανία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή τουριστικής ανάπτυξης. Το μεγάλο ερώτημα, πλέον, είναι αν οι υποδομές και οι τοπικές κοινωνίες θα μπορέσουν να αντέξουν την αυξανόμενη πίεση.

Δείτε πιο αναλυτικά την μελέτη εδώ.