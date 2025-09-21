Η Χαμάς χαιρέτισε την κίνηση αναγνώρισης -Βρετανία, Αυστραλία και Καναδάς τονίζουν πως δεν πρέπει να έχει ρόλο - iefimerida.gr

Την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από Βρετανία, Καναδά και Ασυρταλία χαιρέτισε η Χαμάς.

Η Χαμάς, την οποία χάρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση μεταξύ άλλων και τα τρία προαναφερθέντα δυτικά κράτη, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, χαιρέτισε την είδηση.

Όπως σημειώνει σε ρεπορτάζ του το BBC, σε δήλωσή της η ένοπλη οργάνωση αναφέρει:

«Αυτή η αναγνώριση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στη γη και τους ιερούς τόπους του, καθώς και για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

Προσθέτει όμως ότι η κίνηση αυτή «πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικά μέτρα» που θα οδηγήσουν σε «άμεσο τέλος» του πολέμου στη Γάζα και θα «αντιμετωπίσουν» τα σχέδια εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ να «σταματήσουν κάθε μορφή συνεργασίας και συντονισμού» με το Ισραήλ.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς μιλώντας στο CNN δήλωσε ότι η η αναγνώριση από τα τρί ακράτη είναι ένα «καλοδεχούμενο βήμα».

«Κάθε βήμα που ενισχύει τα νόμιμα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με πρώτο και κύριο το πλήρως κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα», δήλωσε ο Basem Naim, ανώτερο μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

«Πρέπει να τονιστεί ότι η ύψιστη προτεραιότητα τώρα είναι να σταματήσει η γενοκτονία και η εθνοκάθαρση στη Λωρίδα της Γάζας και να τερματιστεί ο ανθρωπιστικός αποκλεισμός της περιοχής», είπε.