Η Χαμάς δημοσίευσε προπαγανδιστική αφίσα με 48 εναπομείναντες ομήρους -«Μια αποχαιρετιστήρια εικόνα...» - iefimerida.gr

Οι «Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ», ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς,﻿έδωσαν στη δημοσιότητα προπαγανδιστική εικόνα που απεικονίζει τους 48 ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Όλοι παρουσιάζονται με το όνομα «Ρον Αράντ». Πρόκειται για Ισραηλινό πιλότο που αγνοείται από το 1988. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, με τις οικογένειες των ομήρων να εκφράζουν φόβους ότι οι αγαπημένοι τους μπορεί να έχουν την ίδια μοίρα.

Σημειώνεται πως η αφίσα δόθηκε στη δημοσιότητα την ώρα που η επιχείρηση του Ισραήλ για την πλήρη κατάληψη της Γάζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Μια αποχαιρετιστήρια εικόνα...»

Στο κείμενο που συνοδεύει την εικόνα, η Χαμάς κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου για άρνηση να προχωρήσει σε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κατάπαυσης του πυρός, ενώ παράλληλα στοχοποιεί τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, για «υποχώρηση» στις διαταγές κατάληψης της πόλης της Γάζας.

«Μια αποχαιρετιστήρια εικόνα, καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Times of Israel, από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 48 εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια τρομοκρατικών οργανώσεων στη Γάζα. Τουλάχιστον 26 έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ενώ 20 θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.

Για δύο ακόμη η κατάσταση είναι κρίσιμη και παραμένουν σοβαρές ανησυχίες. Ανάμεσα στις σορούς που κρατούνται, περιλαμβάνεται και ενός Ισραηλινού στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014.

Το δημοσίευμα του Times of Israel με την αφίσα της Χαμάς

Ο Ρον Αράντ

Όπως προαναφέρθηκε και όλοι στην αφίσα της Χαμάς παρουσιάζονται με το όνομα Ρον Αράντ. Ο Ρον Αράντ, πιλότος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας και μέλος πληρώματος σε μαχητικό Phantom, αγνοείται εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Στις 16 Οκτωβρίου 1986, το αεροσκάφος του καταρρίφθηκε κοντά στη Σιδώνα, στη διάρκεια επιχείρησης βομβαρδισμού θέσεων της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στον Λίβανο. Ο συγκυβερνήτης του διασώθηκε από ισραηλινές δυνάμεις, όμως ο ίδιος συνελήφθη ζωντανός από τη σιιτική οργάνωση Αμάλ και λίγο αργότερα πέρασε στα χέρια της Χεζμπολάχ. Έκτοτε η τύχη του αγνοείται.

Σήμερα, το όνομά του εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο για τους αγνοούμενους στρατιώτες του Ισραήλ και να επιστρέφει στην επικαιρότητα κάθε φορά που τίθεται θέμα ομήρων και ανταλλαγών στη Μέση Ανατολή.