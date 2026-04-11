Η Γερμανία λιώνει σφαίρες του 17ου αιώνα και εξάγει το υλικό που χρειάζονται τα ηλιακά πάνελ του μέλλοντος - iefimerida.gr

Γερμανοί ερευνητές κατάφεραν να μετατρέψουν παλιές μολύβδινες σφαίρες από τον 17ο και 18ο αιώνα σε ένα βασικό συστατικό για τα ηλιακά πάνελ νέας γενιάς.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Cell Reports Physical Science, η ανακάλυψη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση ανακυκλωμένου υλικού στην κατασκευή κυψελών περοβσκίτη, μιας τεχνολογίας που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην ηλιακή ενέργεια.

