Η γενναία αύξηση μισθού στην Καλιφόρνια που γύρισε «μπούμερανγκ» για τους εργαζόμενους - iefimerida.gr

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (Santa Cruz) δείχνει ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους στα ταχυφαγεία οδήγησε σε «αρνητικά αποτελέσματα».
Παρόλο που ο νόμος στόχευε στην ενίσχυση του εισοδήματος λόγω του κόστους ζωής, η έκθεση καταγράφει ακριβότερα μενού, μείωση των ωρών εργασίας και επιτάχυνση της αντικατάστασης των υπαλλήλων από μηχανήματα και αυτοματισμούς.
