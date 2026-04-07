Η Γαλλία επαναπατρίζει τον τελευταίο χρυσό από τις ΗΠΑ με κέρδη 15 δισ. δολάρια - iefimerida.gr

Η Τράπεζα της Γαλλίας (BdF) ανακοίνωσε ότι απέσυρε τις τελευταίες ποσότητες χρυσού που διατηρούσε στη Νέα Υόρκη, αντικαθιστώντας τες με αντίστοιχη ποσότητα ράβδων στα δικά της θησαυροφυλάκια στο Παρίσι.

Πρόκειται για 129 τόνους χρυσού, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 5% των συνολικών αποθεμάτων της χώρας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η κεντρική τράπεζα την περασμένη εβδομάδα.

Η Γαλλία, μία από τις χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα χρυσού παγκοσμίως, εμπιστευόταν μέρος των ράβδων της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920.

