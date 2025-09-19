Η Γαλλία διακόπτει την συνεργασία με το Μάλι σε θέματα τρομοκρατίας μετά τη σύλληψη Γάλλου πράκτορα - iefimerida.gr

Η Γαλλία διέκοψε την συνεργασία σε θέματα κατά της τρομοκρατίας με το Μάλι και διέταξε την απέλαση δύο μελών του προσωπικού της πρεσβείας και του προξενείου του.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε πως η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την σύλληψη τον Αύγουστο από τις αρχές του Μάλι ενός Γάλλου πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών. Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Μάλι αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η απόφαση αυτή επιδεινώνει περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ του Παρισιού και της δυτικοαφρικανικής χώρας, αφότου η στρατιωτική κυβέρνηση του Μάλι διέκοψε τους στρατιωτικούς δεσμούς με τη Γαλλία και στράφηκε στη Ρωσία από την οποία ζήτησε την υποστήριξη στην καταπολέμηση των ισλαμιστών μαχητών.

Ο άνδρας συνελήφθη τον Αύγουστο, μαζί με δύο στρατηγούς από το Μάλι, και κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας. Ένας ξένος αξιωματούχος που εργαζόταν στο Μάλι δήλωσε ότι ήταν Γάλλος πρώην στρατιωτικός αξιωματικός που εργαζόταν σε θέματα τρομοκρατίας. Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε ότι ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Τον Αύγουστο είχε δηλώσει ότι ήταν μέλος της πρεσβείας στο Μπαμακό και ότι οι κατηγορίες του Μάλι εναντίον του ήταν αβάσιμες.

Τέσσερις πηγές, συμπεριλαμβανομένης μιας διπλωματικής πηγής, επιβεβαίωσαν την αναστολή της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δύο μέλη του προσωπικού της πρεσβείας και του προξενείου του Μάλι στο Παρίσι έχουν κηρυχθεί ανεπιθύμητα πρόσωπα, ενώ το Μάλι κήρυξε ανεπιθύμητα πρόσωπα πέντε μέλη του προσωπικού της γαλλικής πρεσβείας, πρόσθεσε η γαλλική διπλωματική πηγή.

Οι ισλαμιστικές εξεγέρσεις στο βορρά και η πολιτική αστάθεια έχουν τροφοδοτήσει μια αναταραχή στο Μάλι που διαρκεί περισσότερο από μια δεκαετία, οδηγώντας τελικά σε μια σειρά πραξικοπημάτων το 2020 και το 2021 που έφεραν στην εξουσία μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία του στρατού.

Η σχέση της Γαλλίας με τις χώρες της περιοχής του Σαχέλ έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι στρατιωτικοί έχουν ανατρέψει πολιτικές κυβερνήσεις στο Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ