Η Σάρα Φέργκιουσον απολύθηκε από τη θέση της προστάτιδας παιδικού ξενώνα λόγω του email στον Επστάιν - iefimerida.gr

Η Σάρα Φέργκιουσον έχασε τη θέση της προστάτιδας ενός παιδικού ξενώνα μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά Julia's House ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ήταν απρεπές να παραμείνει σε επαφή με τη Δούκισσα της Υόρκης μετά την αποκάλυψη της συγγνώμης που έστειλε μέσω email στον Έπσταϊν.

«Μετά τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με την αλληλογραφία της Δούκισσας της Υόρκης με τον Τζέφρι Έπσταϊν, το Σπίτι της Τζούλια αποφάσισε ότι θα ήταν ακατάλληλο να συνεχίσει να είναι προστάτης του φιλανθρωπικού ιδρύματος. Ενημερώσαμε τη Δούκισσα της Υόρκης για αυτήν την απόφαση και την ευχαριστούμε για την υποστήριξή της στο παρελθόν» ανέφερε ο παιδικός ξενώνας.

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον εθεάθησαν να ταξιδεύουν με το Range Rover να φεύγει από το Royal Lodge στο Κάστρο του Γουίνδσορ στο Μπέρκσαϊρ σήμερα το πρωί.

Η Mail αποκάλυψε πώς η «Φέργκι» έστειλε mail στον Έπσταϊν για να ζητήσει συγγνώμη επειδή τον αποκήρυξε σε δημόσια δήλωση μετά την καταδίκη του για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.