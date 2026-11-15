Financial Times: Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν πριν να είναι αργά -Ο φόβος ότι Ουάσιγκτον και Μόσχα θα αποφασίσουν χωρίς αυτήν

Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να παρακολουθεί από απόσταση τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, γράφουν οι Financial Times.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται αφορούν άμεσα όχι μόνο το μέλλον του Κιέβου, αλλά και την ίδια την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του Τόμας Γκράχαμ, ειδικού στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και στη ρωσική εξωτερική πολιτική, σε ανάλυσή του στο Council on Foreign Relations (CFR), ο οποίος προειδοποιεί ότι η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να αποκτήσει ενιαία φωνή και να ανοίξει έναν οργανωμένο δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα.

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H Eυρώπη δεν μπορεί να μείνει έξω από τις διαπραγματεύσεις

Όπως επισημαίνει, οι πρόσφατες τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι δεν οδήγησαν σε κάποια θεαματική πρόοδο, ωστόσο όλες οι πλευρές εμφανίζονται διατεθειμένες να συνεχίσουν τις προσπάθειες. Το γεγονός ότι στις διαπραγματεύσεις έχουν ενταχθεί πλέον και ευρύτερα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας προκαλεί ανησυχία σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που φοβούνται ότι η Μόσχα θα επιχειρήσει να αποδυναμώσει τη θέση του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη και να διχάσει τη Συμμαχία.

Ωστόσο, κατά τον Γκράχαμ, η ευρωπαϊκή στάση ότι ζητήματα ασφαλείας δεν πρέπει να συζητηθούν πριν από την επίτευξη εκεχειρίας δεν είναι πλέον βιώσιμη.

Προτείνει, αντίθετα, μια ενδιάμεση λύση με συμφωνία επί των βασικών αρχών μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας και έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μετά την κατάπαυση του πυρός.

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Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι πλέον η ίδια η Ευρώπη. Φινλανδία και Νορβηγία έχουν επιχειρήσει απευθείας επικοινωνία με τον Πούτιν, ενώ Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία φέρονται να επιδιώκουν τη δημιουργία διαύλου με τη Μόσχα. Η Πολωνία, ωστόσο, φοβάται ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις θα διαπραγματευτούν ερήμην των υπόλοιπων κρατών.

Ο Γκράχαμ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει απαραίτητα ανάγκη για έναν και μοναδικό Ευρωπαίο εκπρόσωπο, αλλά απαιτείται συντονισμός και σαφής στρατηγική. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την Ευρώπη.

Η προειδοποίηση των FT

Η υπενθύμιση μάλιστα της διπλωματικής κατάστασης του 1983 από τους Financial Times αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα των σημερινών εξελίξεων. Τότε, η απουσία εμπιστοσύνης και οι λανθασμένες εκτιμήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας είχαν φέρει τις δύο πλευρές επικίνδυνα κοντά σε μια πυρηνική σύγκρουση.

Σήμερα, καθώς οι παραδοσιακοί μηχανισμοί ελέγχου των εξοπλισμών και επικοινωνίας έχουν αποδυναμωθεί, η ανάγκη αποκατάστασης διπλωματικών διαύλων δεν αφορά μόνο την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και την αποτροπή μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σε αυτό το περιβάλλον, η απευθείας επικοινωνία των Ευρωπαίων με τον Πούτιν αποτελεί και έδαφος για δικλίδες ασφαλείας απέναντι στον κίνδυνο μιας νέας επικίνδυνης και ανεξέλεγκτης αντιπαράθεσης Ανατολής και Δύσης