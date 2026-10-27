Στην Ευρώπη το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ στον κόσμο -Πότε θα είναι έτοιμη η σήραγγα 18 χλμ. - iefimerida.gr

Πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα του εργολάβου επηρέασε μέρος των εργασιών της σήραγγας Fehmarnbelt, παρατείνοντας ελαφρώς το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ολοκλήρωση έως το 2029.﻿

Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, επιτρέποντας τη μετακίνηση με αυτοκίνητο ή τρένο σε μια διαδρομή που μέχρι σήμερα ήταν προσβάσιμη μόνο μέσω πλοίου ή αεροπλάνου.

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