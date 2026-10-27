Στην Ευρώπη το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ στον κόσμο -Πότε θα είναι έτοιμη η σήραγγα 18 χλμ. - iefimerida.gr

Πρόσφατη κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα του εργολάβου επηρέασε μέρος των εργασιών της σήραγγας Fehmarnbelt, παρατείνοντας ελαφρώς το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ολοκλήρωση έως το 2029.
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, επιτρέποντας τη μετακίνηση με αυτοκίνητο ή τρένο σε μια διαδρομή που μέχρι σήμερα ήταν προσβάσιμη μόνο μέσω πλοίου ή αεροπλάνου.
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