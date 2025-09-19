Φινλανδία: Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την άμυνα της Ουκρανίας στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη - iefimerida.gr

Η Ευρώπη έχει να μάθει πολλά από την Ουκρανία όταν χρειασθεί να υπερασπίσει τον εαυτό της από επιθέσεις με drone, δήλωσε σήμερα ο Φινλανδός πρόεδρος, Αλεξάντερ Στουμπ.

Ο Στουμπ μίλησε για τον «Ανατολικό φρουρό», μια νέα στρατιωτική αποστολή που θα ενισχύσει ην άμυνα της Ευρώπης στην ανατολική της πτέρυγα, ως απάντηση στις πρόσφατες εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Σημείωσε πως θα ξεκινήσει στη Ρουμανία και την Πολωνία, δηλαδή στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Ο Ανατολικός φρουρός» θα εντάξει σειρά μέσων από σύμμαχες χώρες, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασιλείο, η Γερμανία και άλλες, είχε δηλώσει την Τρίτη ο Γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ