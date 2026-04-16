Η Ευρώπη έχει καύσιμα αεροσκαφών για περίπου έξι εβδομάδες, προειδοποιεί ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας - iefimerida.gr

Η Ευρώπη ενδέχεται να διαθέτει αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών για μόλις έξι εβδομάδες, προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ.

Η προειδοποίηση έρχεται εν μέσω της σοβαρής ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και η διαταραχή των ροών ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Μπιρόλ παρουσίασε μια αποκαρδιωτική εικόνα των παγκόσμιων επιπτώσεων αυτού που χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».

Η Ευρώπη διαθέτει «ίσως 6 εβδομάδες περίπου καυσίμων αεροσκαφών», δήλωσε σήμερα, Πέμπτη.

Πρωτοφανής κρίση στα καύσιμα και ενεργειακός κίνδυνος

Σε συνέντευξή του στο Associated Press, περιέγραψε την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κόσμος, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις θα είναι εκτεταμένες και θα επιδεινώνονται όσο συνεχίζεται η κρίση. Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η παγκόσμια οικονομία θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις σε ανάπτυξη και πληθωρισμό.

Ιδιαίτερα ευάλωτες εμφανίζονται οι αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Ο επικεφαλής του ΔΟΕ τόνισε ότι κράτη όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία και η Κίνα βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της κρίσης, ωστόσο οι πιο σοβαρές συνέπειες θα πλήξουν τις φτωχότερες οικονομίες, των οποίων η φωνή είναι λιγότερο ισχυρή στη διεθνή σκηνή.

Τα καύσιμα στην Ευρώπη

Για την Ευρώπη, ο κίνδυνος είναι άμεσος καθώς, εάν συνεχιστεί η διακοπή εφοδιασμού, δεν αποκλείονται σύντομα ακυρώσεις πτήσεων λόγω έλλειψης καυσίμων.

Παράλληλα, ο Μπιρόλ εξέφρασε ανησυχία για το σύστημα «διοδίων» που φέρεται να εφαρμόζει το Ιράν σε πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο για άλλες κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

Η εξέλιξη της κρίσης θα καθορίσει το βάθος των επιπτώσεων, με τον επικεφαλής του ΔΟΕ να υπογραμμίζει την ανάγκη για απρόσκοπτη ροή ενέργειας, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ο αντίκτυπος θα είναι «υψηλότερες τιμές βενζίνης, υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου, υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε ο Μπιρόλ στο AP.

«Στη συνέχεια, θα φτάσει στην Ευρώπη και την Αμερική», πρόσθεσε, μιλώντας από το γραφείο του στο Παρίσι με θέα τον Πύργο του Άιφελ.

Αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά, είπε ότι για την Ευρώπη, «μπορώ να σας πω ότι σύντομα θα ακούσουμε την είδηση ότι ορισμένες πτήσεις από την πόλη Α προς την πόλη Β ενδέχεται να ακυρωθούν λόγω έλλειψης καυσίμων για αεροσκάφη».