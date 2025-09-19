«Θράσος άνευ προηγουμένου» λέει η Εσθονία μετά την παραβίαση του ενάριου χώρου από ρωσικά MIG -ΝΑΤΟ: «Απερίσκεπτο» - iefimerida.gr

Για απερίσκεπτη συμπεριφορά μιλά το ΝΑΤΟ στην πρώτη του αντίδραση μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία.



Ένας εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι τα ρωσικά αεροσκάφη «παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας» και «το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη».

«Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδράσει».

Σε δήλωσή της, η κυβέρνηση της Εσθονίας ανέφερε ότι στο περιστατικό εμπλέκονταν τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31, τα οποία πέταξαν πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας για συνολικά 12 λεπτά χωρίς άδεια.

ΥΠΕΞ Εσθονίας: Η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστεί

Η Εσθονία είναι η τρίτη χώρα του ΝΑΤΟ που ανέφερε εισβολή στον εναέριο χώρο της από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες: Την Κυριακή, η Ρουμανία δήλωσε ότι ένα drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Margus Tsahkna δήλωσε ότι η Ρωσία είχε ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, «κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, είναι θράσος άνευ προηγουμένου».

«Η συνεχώς αυξανόμενη δοκιμασία των συνόρων και η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.