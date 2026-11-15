Η Εσθονία κλείνει τα σύνορα με τη Ρωσία μετά από απόπειρα σαμποτάζ - Τι καταγγέλει

Η Εσθονία θα κλείσει όλα τα οδικά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία, επικαλούμενη «σαφείς ενδείξεις» ότι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Μόσχας διέταξε σαμποτάζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάργκους Τσάκνα, κατηγόρησε τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, τη GRU, ότι διέταξε επίθεση εναντίον της αμυντικής εταιρείας Threod Systems.

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Εσθονίας ανέφερε ότι έγινε απόπειρα εναντίον της εταιρείας που κατασκευάζει drones «με στόχο να προκληθεί έκρηξη και να πυρποληθεί το κτίριο».

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«Συλλάβαμε γρήγορα τους υπόπτους. Συνιστούμε να μην εξετάζετε καν τέτοιες προσφορές εργασίας από τη Ρωσία. Οι συνέπειες είναι σοβαρές», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η Εσθονία κλείνει τα σύνορα με τη Ρωσία

Ο Τσάκνα δήλωσε ότι το κλείσιμο θα αρχίσει την 1η Δεκεμβρίου, προσθέτοντας σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Μόσχα «πρέπει να καταλάβει ότι οι εχθρικές ενέργειες» έχουν συνέπειες.

«Το κλείσιμο των συνοριακών διαβάσεων θα περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει εχθρικές δραστηριότητες στην Εσθονία και θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας για την αποτροπή της παράκαμψης των κυρώσεων», πρόσθεσε.