Η επόμενη μέρα για τους Ρεπουμπλικανούς μετά τη συντριβή στις ενδιάμεσες εκλογές -Το στοίχημα του Τραμπ και το κίνημα MAGA - iefimerida.gr

Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ συνιστά μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές αποδοκιμασίες εν ενεργεία προέδρου στη σύγχρονη αμερικανική Ιστορία, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας, ανατρέποντας τους πολιτικούς συσχετισμούς. Η νίκη τους επεκτάθηκε και σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες και λειτουργώντας ως δημοψήφισμα κατά του Τραμπ.

Η εκλογική συντριβή επιταχύνει τη συζήτηση για το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, ενώ ο Τραμπ καλείται να ανατρέψει την αρνητική εικόνα το επόμενο διάστημα.

Η ήττα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την προεδρική αναμέτρηση του 2028. Στελέχη όπως οι Τζέι Ντι Βανς, Μάρκο Ρούμπιο και Ρον Ντε Σάντις θα εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, προσπαθώντας να διαμορφώσουν νέους πολιτικούς συσχετισμούς.

Η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή προκαλεί εσωκομματικές αντιδράσεις και πιέσεις στην ηγεσία. Το κόμμα εισέρχεται σε περίοδο αναζήτησης, καθώς πρέπει να απευθυνθεί τόσο στους οπαδούς του Τραμπ όσο και στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Οι Αμερικανοί έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητώντας τις επιλογές του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό: από τον πόλεμο με το Ιράν και το αυξημένο κόστος διαβίωσης, μέχρι τις επιχειρήσεις κατά των μεταναστών, τις καταγγελίες για διαφθορά στην κυβέρνησή του και τις προσπάθειές του να διευρύνει τις εξουσίες της προεδρίας. Αυτά τονίζει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο σταθερά στέκεται επικριτικά απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

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Το αποτέλεσμα ήταν μια σαρωτική ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον. Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, περιορίζοντας δραστικά την επιρροή των Ρεπουμπλικανών και επαναφέροντας στο προσκήνιο τον θεσμικό ρόλο των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των εξουσιών. Η νίκη τους επεκτάθηκε ακόμη και σε πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούσαν προπύργια των Ρεπουμπλικανών, δημιουργώντας ένα κύμα επικράτησης που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες.

Όπως επισημαίνει το CNN, η διαφορά ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν άφησε περιθώρια για μια αντίστοιχη προσπάθεια αμφισβήτησης.

Η εκλογική αναμέτρηση εξελίχθηκε ουσιαστικά σε δημοψήφισμα για την προεδρία Τραμπ.



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Ρεπουμπλικανοί προσεύχονται εν αναμονή των εκλογικών αποτελεσμάτων / Φωτογραφία: AP

O Tραμπ προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε επιλέξει να προσωποποιήσει την εκλογική αναμέτρηση, ζητώντας ουσιαστικά από τους ψηφοφόρους να τον κρίνουν μέσα από την κάλπη, παρά τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του. Φαίνεται ότι με τους συνεργάτες του είχαν καταλήξει ότι μόνη ελπίδα τις μέρες πριν από τις εκλογές ήταν η προσωπική του συμβολή, σε μια ύστατη προσπάθεια να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα.

Μόλις δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, σε συγκέντρωση στην Αϊόβα, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Προσποιηθείτε ότι είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο, γιατί στην ουσία είμαι».

Μετά την ήττα, ωστόσο, επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από το αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε στην αναμέτρηση. «Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, γιατί αν ήμουν θα είχαμε κερδίσει με συντριπτική διαφορά! Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε στο Truth Social.

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To σημερινό πρωτοσέλιδο της New York Post

Η συζήτηση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Η εκλογική συντριβή των Ρεπουμπλικανών δεν προκαλεί μόνο ανατροπή των πολιτικών ισορροπιών στην Ουάσιγκτον, αλλά πιθανόν επιταχύνει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στο κόμμα.

Δέκα χρόνια μετά την πολιτική επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ και τη ριζική αναμόρφωση της αμερικανικής Δεξιάς υπό την ηγεσία του, οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την επόμενη ημέρα στο κόμμα, αλλά και μακροπρόθεσμα τι θα απομείνει από το κίνημα MAGA όταν ο Τραμπ αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο;

Η απώλεια του ελέγχου και των δύο Σωμάτων του Κογκρέσου, καθώς και οι σημαντικές ήττες σε πολιτείες που αποτελούσαν παραδοσιακά εκλογικά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την πολιτική στρατηγική του κόμματος. Η ήττα δεν αφορά μόνο τους υποψηφίους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους Δημοκρατικούς. Αφορά συνολικά το μοντέλο πολιτικής που οικοδόμησε ο Τραμπ, την προσωπική του επιρροή και την ικανότητά του να μετατρέπει τη δημοτικότητά του σε εκλογικές νίκες για το κόμμα του.

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Όπως επισημαίνει το Associated Press, η ισχυρότερη συνεκτική δύναμη του σύγχρονου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν είναι, πλέον, κάποια συγκεκριμένη ιδεολογική πλατφόρμα, αλλά ο ίδιος ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος απομάκρυνε το κόμμα από την παραδοσιακή συντηρητική συνταγή που συνδύαζε τη δημοσιονομική πειθαρχία, την ελεύθερη αγορά και μια ισχυρή αμερικανική παρουσία στο εξωτερικό, αντικαθιστώντας την με έναν πιο προσωποκεντρικό, εθνικιστικό και λαϊκιστικό πολιτικό λόγο, ο οποίος έδωσε στο κόμμα σημαντικές εκλογικές νίκες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς / Φωτογραφία: AP

Τα στελέχη που ξεχωρίζουν

Η εκλογική ήττα τώρα δημιουργεί, παράλληλα, σοβαρά ερωτήματα για την προεδρική αναμέτρηση του 2028. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς πολιτικούς διαδόχους του Τραμπ, βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο δίλημμα της διατήρησης της σχέσης του με τον πρόεδρο ή της σταδιακής αποστασιοποίησής του από το κίνημα MAGA.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενδέχεται να επιχειρήσει να διαμορφώσει έναν νέο συνασπισμό που θα συνδυάζει στελέχη του παραδοσιακού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με τμήματα της βάσης Τραμπ.

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Παράλληλα, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντε Σάντις, συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την υποψηφιότητα, αξιοποιώντας την απόσταση από μια κυβέρνηση που έχει υποστεί σοβαρή εκλογική ήττα.

Υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος / Φωτογραφία: AP

Το κίνημα MAGA και οι ψηφοφόροι

Το MAGA διηύρυνε την εκλογική βάση των Ρεπουμπλικανών, προσελκύοντας τμήματα της εργατικής τάξης, νεότερους ψηφοφόρους και κοινωνικές ομάδες που παραδοσιακά δεν αποτελούσαν τον πυρήνα του κόμματος.

Ωστόσο, η νέα πολιτική ταυτότητα δεν ένωσε όλους τους Ρεπουμπλικανούς. Αντίθετα, ενίσχυσε τις διαφωνίες ανάμεσα στους υποστηρικτές του Τραμπ και σε εκείνους που επιθυμούν επιστροφή σε μια πιο παραδοσιακή συντηρητική πολιτική.

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Η κρίση γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε ζητήματα όπως οι δασμοί, ο πόλεμος στο Ιράν και η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Η στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, ειδικότερα, έφερε σε δύσκολη θέση ένα τμήμα της βάσης MAGA, καθώς συγκρούεται με την προεκλογική υπόσχεση του Τραμπ να αποφύγει νέους πολέμους στο εξωτερικό.

«Drill, baby, drill» / Φωτογραφία: AP

Η κρίση ηγεσίας στο Κογκρέσο και οι ευθύνες για την ήττα

Η αναμέτρηση για την επόμενη ημέρα δεν περιορίζεται στην προεδρική υποψηφιότητα του 2028. Η απώλεια της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ήδη προκαλέσει εσωκομματικές αντιδράσεις, με στελέχη των Ρεπουμπλικανών να επιρρίπτουν ευθύνες στην ηγεσία για την έκταση της εκλογικής ήττας.

Σύμφωνα με το Axios, η εκλογική αποτυχία έχει ανοίξει τη συζήτηση για αλλαγές στην ηγετική ομάδα της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών. Ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος επί μήνες υποστήριζε ότι το κόμμα θα διατηρούσε την πλειοψηφία, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με πιέσεις για το πολιτικό του μέλλον. Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται για την επόμενη ηγεσία είναι ο Στιβ Σκαλίζ και ο Τζιμ Τζόρνταν.

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Η ήττα, πάντως, δεν έχει δημιουργήσει ακόμη ένα ενιαίο μέτωπο κατά του Τραμπ. Αντιθέτως, η συζήτηση αφορά κυρίως το εάν η εκλογική αποτυχία οφείλεται στην προσωπική πολιτική του προέδρου, στις επιλογές των υποψηφίων ή στην αδυναμία του κόμματος να προσαρμοστεί στις οικονομικές ανησυχίες των ψηφοφόρων.

Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP

Το μεγάλο στοίχημα του 2028 και... μέχρι τότε

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εισέρχεται πλέον σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, με την προεδρική αναμέτρηση του 2028 να λειτουργεί ως ορίζοντας για όλες τις μελλοντικές πολιτικές κινήσεις.

Το πρόβλημα για τους επίδοξους διαδόχους είναι ότι θα πρέπει να απευθυνθούν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά ακροατήρια, με τους πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ, που εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική δύναμη στις προκριματικές εκλογές από τη μία, και στους ανεξάρτητους και μετριοπαθείς ψηφοφόρους, τους οποίους το κόμμα χρειάζεται για να διεκδικήσει ευρύτερες εκλογικές νίκες, από την άλλη.

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Προσωπικά ο Τραμπ, όπως συνηθίζει, θα πρέπει να βγει μπροστά και όχι μόνο για να αποδείξει ότι μπορεί να προωθήσει την ατζέντα του στα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του, με ένα εχθρικό Κογκρέσο πλέον, αλλά και να αφήσει πολιτική παρακαταθήκη στο κόμμα του για τις επικείμενες αναμετρήσεις, ανατρέποντας τη σημερινή κακή εικόνα.