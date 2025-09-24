Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε με χιούμορ και συναισθηματική φόρτιση, υπερασπιζόμενος την ελευθερία του λόγου -Σφοδρή επίθεση στον Τραμπ - iefimerida.gr

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης στη σκηνή της εκπομπής του και έγινε δεκτός με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ξεκίνησε με χιούμορ το σόου το οποίο είχε αποσυρθεί προσωρινά την περασμένη εβδομάδα μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν σχόλιά του για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. «Δεν είμαι σίγουρος ποιος πέρασε πιο περίεργες 48 ώρες, εγώ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tylenol, ήταν συντριπτικό», είπε αναφερόμενος στη σύνδεση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της δραστικής ουσίας του συγκεκριμένου φαρμάκου με τον αυτισμό.



Ευχαρίστησε όλους τους παρουσιαστές βραδινών εκπομπών από όλο τον κόσμο που επικοινώνησαν μαζί του όπως και έναν από τη Γερμανία που όπως είπε του πρόσφερε δουλειά. «Φανταστείτε πόσο αυταρχικά είναι τα πράγματα όταν η Γερμανία παρεμβαίνει», σχολίασε αστειευόμενος. Ευχαρίστησε επίσης τους Τζον Στιούαρτ, Στίβεν Κόλμπερτ, Ντέιβιντ Λέτερμαν και τον επί χρόνια αντίπαλό του Τζέι Λένο.

Στη συνέχεια στράφηκε κατά της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) και του προέδρου της Μπρένταρ Καρ χαρακτηρίζοντάς τον «αντιαμερικανό». «Θα πρέπει να επιτρέπεται στην κυβέρνηση να ρυθμίζει ποια podcast κατεβάζετε;», αναρωτήθηκε και αναφερόμενος στον Καρ είπε: «Εκτός από το ότι αποτελεί άμεση παραβίαση της πρώτης τροπολογίας, δεν αποτελεί και ιδιαίτερα έξυπνη απειλή».

Με σαρκασμό είπε ότι ο Καρ είναι η πιο «ντροπιαστική» επιλογή που έχουν στηρίξει οι Ρεπουμπλικανοί, πριν δείξει μια φωτογραφία ενός Tesla με το λογότυπο Τραμπ.

Ο Κίμελ κατά του Τραμπ

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ο παρουσιαστής έδειξε ένα μακροσκελές κλιπ στο οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι δεν έχει ταλέντο ή τηλεθέαση ο Κίμελ απάντησε: «Λοιπόν, έχω απόψε». Συνεχίζοντας αστειεύτηκε ότι ο Τραμπ «ίσως χρειαστεί να δημοσιεύσει τα αρχεία του Έπσταϊν για να αποσπάσει την προσοχή από αυτό. Αυτό γύρισε μπούμερανγκ!».

Ο Κίμελ επιτέθηκε ευθέως στον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν χωρίς χιούμορ εχθρό της ελευθερίας του λόγου. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκαθάρισε ότι θέλει να δει εμένα και τις εκατοντάδες ανθρώπους που εργάζονται εδώ να απολύονται από τις δουλειές μας. Ο ηγέτης μας γιορτάζει το γεγονός ότι οι Αμερικανοί χάνουν τα προς το ζην επειδή δεν αντέχει ένα αστείο», είπε ο Κίμελ. «Κατάφερε να διώξει τον Κόλμπερτ από το CBS, μετά έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τώρα εύχεται ανοιχτά το NBC να απολύσει τον Τζίμι Φάλον και τον Σεθ Μέγιερς και τις εκατοντάδες Αμερικανούς που εργάζονται για τις εκπομπές τους και δεν βγάζουν εκατομμύρια δολάρια», πρόσθεσε.





Ο Τζίμι Κίμελ για τον Τσάρλι Κερκ

Ο Τζίμι Κίμελ στον μονόλογό του αναφέρθηκε στον Τσάρλι Κερκ και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του είπε ότι δεν σκόπευε «να υποβαθμίσει τη δολοφονία ενός νέου άνδρα». «Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αστείο σε αυτό», είπε. Υπενθύμισε το μήνυμά του στο Instagram με το οποίο έστελνε αγάπη στην οικογένεια Κερκ και προσπάθησε να εξηγήσει τι είπε για τον ιδρυτή του οργανισμού που είχε συστήσει ο συντηρητικός ακτιβιστής, αλλά δεν ζήτησε άμεσα συγγνώμη. Όπως είπε, δεν ήταν πρόθεσή του να κατηγορήσει κάποια συγκεκριμένη ομάδα και πως οι πράξεις αυτές έγιναν από ένα βαθιά διαταραγμένο άτομο. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι τα λόγια του μπορεί να ήταν άκαιρα ή ασαφή και για αυτό σημείωσε ότι καταλαβαίνει γιατί κάποιοι αναστατώθηκαν. «Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ένιωθα το ίδιο», είπε.

Παράλληλα, επαίνεσε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, που συγχώρεσε τον δράστη Τάιλερ Ρόμπινσον. «Τον συγχώρεσε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε», είπε υπό χειροκροτήματα. «Αν πιστεύετε στις διδασκαλίες του Ιησού, όπως εγώ, αυτό είναι όλο. Μια ανιδιοτελής πράξη χάριτος, συγχώρεση από μια θλιμμένη χήρα. Με άγγιξε βαθιά, ελπίζω να αγγίξει πολλούς», είπε δακρύζοντας. «Και αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πάρουμε από αυτή την τραγωδία για να συνεχίσουμε, μπορεί να είναι αυτό και όχι αυτό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αντιπαράθεση.

Ο Τραμπ κατά του ABC για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραύνωσε το ABC για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ. Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ επέκρινε το δίκτυο επειδή έφερε «κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά υπέρ των Δημοκρατικών ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ». «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω στον Τζίμι Κίμελ τη δουλειά του», έγραψε ο Τραμπ. «Το ABC ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα επειδή το κοινό του έχει ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το “ταλέντο” του δεν ήταν ποτέ εκεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.