Η ΕΕ αντιδρά στις απειλές του Τραμπ για επιθέσεις σε υποδομές του Ιράν: «Αν το κάνει, θα είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου» - iefimerida.gr

Οι απειλές του Τραμπ για χτυπήματα σε υποδομές του Ιράν, αν δεν αποδεχτεί την πρότασή του για εκεχειρία, έχουν ανησυχήσει έντονα την ΕΕ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ενδέχεται να χαρακτηριστούν «εγκλήματα πολέμου».



Ο Κόστα τόνισε ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές είναι παράνομες ανεξαρτήτως συγκυρίας, υπογραμμίζοντας ότι το ίδιο ισχύει και για άλλες συγκρούσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο ιρανικός λαός είναι ήδη το βασικό θύμα του καθεστώτος της χώρας και ότι μια περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση θα επιδεινώσει την κατάσταση για τους αμάχους.



Η παρέμβαση αυτή έγινε μετά από έντονη ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου χρησιμοποίησε επιθετική γλώσσα και απείλησε άμεσα το Ιράν.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Karoline Leavitt διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα ενεργούν εντός των ορίων του νόμου.



Ταυτόχρονα, η ΕΕ εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες, με τον Κόστα να επικοινωνεί με τον πρόεδρο του Ιράν Masoud Pezeshkian και άλλους διεθνείς ηγέτες, προωθώντας την αποκλιμάκωση, την προστασία των πολιτών και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.



Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω λόγω της άρνησης πολλών ευρωπαϊκών χωρών να συμμετάσχουν στρατιωτικά, καθώς και λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, που έχει οδηγήσει σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας. Παράλληλα, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκουν διπλωματική λύση μέσω του ΟΗΕ, απορρίπτοντας τις οικονομικές απαιτήσεις του Ιράν για τη διέλευση πλοίων.