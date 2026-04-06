Η Αυστραλία «έσωσε» την κατάσταση με τα καύσιμα - Γύρισε στα επίπεδα πριν τον πόλεμο στο Ιράν - iefimerida.gr

Η Αυστραλία έχει εξασφαλίσει προμήθειες καυσίμων «για αρκετά» μετά τον Μάιο ενώ έχουν περιοριστεί οι ελλείψεις στα πρατήρια δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Μπάουεν.

Η κυβέρνηση είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Αυστραλία είχε εξασφαλίσει εισαγωγές καυσίμων μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Μπάουεν είπε ότι το ποσοστό των πρατηρίων καυσίμων στην Αυστραλία που δεν έχουν αποθέματα ντίζελ έχει μειωθεί στο 3,4%, χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του Σαββάτου.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται με τη βιομηχανία και με τους εμπορικούς εταίρους της για να διασφαλίσει την προμήθεια καυσίμων, είπε ο Μπάουεν.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την αντίδραση που είχαμε, κυρίως από τους εταίρους μας στη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον ρόλο τους ως αξιόπιστων προμηθευτών ενέργειας για την Αυστραλία σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμά μας», είπε ο υπουργός.

Ο Μπάουεν έκανε έκκληση να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν ώστε ο οικονομικός αντίκτυπος για την Αυστραλία και για τον υπόλοιπο κόσμο να μπορέσει να μειωθεί».

Η Αυστραλία εισάγει περίπου το 90% από τα διυλισμένα της καύσιμα, κυρίως από τις ασιατικές χώρες.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, έξι αποστολές καυσίμων στην Αυστραλία ακυρώθηκαν, αλλά αντικαταστάθηκαν με εναλλακτικές προμήθειες.

Η Αυστραλία έχει αποθέματα βενζίνης για 39 ημέρες, ντίζελ για 29 και κηροζίνης για άλλες 29, είπε ο Μπάουεν σε συνέντευξή του στην εκπομπή National Breakfast του ραδιοφωνικού σταθμού ABC, δηλαδή αποθέματα σε παρεμφερές επίπεδο σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης.