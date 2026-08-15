Η άγνωστη πινακίδα που στέλνει τους οδηγούς πίσω στα θρανία -Τι σημαίνει, πού την συναντάμε - iefimerida.gr

Μία άγνωστη στους περισσότερους οδηγούς προειδοποιητική πινακίδα έκανε την εμφάνισή της στους δρόμους της Ευρώπης, προκαλώντας σύγχυση σε όσους την αντικρίζουν.

Οι περισσότερες πινακίδες οδικής σήμανσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινές, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες που χρησιμοποιούνται μόνο «τοπικά», εξυπηρετώντας συγκεκριμένες ανάγκες και οδικές συνθήκες.

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