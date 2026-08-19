Η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι η «εχθρική πολιτική» των ΗΠΑ απέναντι στην Β. Κορέα δεν έχει αλλάξει - iefimerida.gr

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε σήμερα ότι η «εχθρική πολιτική» των ΗΠΑ έναντι της χώρας δεν έχει αλλάξει, παρά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση της συμμετοχής των ΗΠΑ στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Ν. Κορέα.

Είπε επίσης ότι, ενώ η σχέση μεταξύ των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βόρειας Κορέας ήταν «πραγματικά εξαιρετική», η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις με τη Σεούλ και να απειλεί την εθνική ασφάλεια της Πιονγιάνγκ.

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Η Β. Κορέα και ο Τραμπ

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν είχε γνώση τυχόν πρόσφατων επικοινωνιών μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Ο Τραμπ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι είχε λάβει απάντηση από τον Κιμ, αφού μείωσε την κλίμακα των αμερικανικών ασκήσεων με τη Σεούλ και χαρακτήρισε τη Βόρεια Κορέα «μη απειλητική και σεβαστή».

Η Κιμ Γιο Τζονγκ , διέψευσε επίσης τον ισχυρισμό του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Πιονγιάνγκ σχεδιάζει να στείλει έως και 50.000 επιπλέον στρατιώτες στη Ρωσία για να πολεμήσουν υπέρ του συμμάχου της.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ, υψηλόβαθμη αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας, δήλωσε σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA ότι η εκτίμηση του Ζελένσκι ήταν «αβάσιμη» και «ένα σκηνοθετημένο περιστατικό».

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Η δήλωση Ζελένσκι και η έκκληση στη Νότια Κορέα

Ο Ζελένσκι είχε διατυπώσει τον ισχυρισμό αυτό σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X αυτό το μήνα και απευθύνει έκκληση στη Νότια Κορέα να παράσχει υποστήριξη στην αεροπορική άμυνα της χώρας του.

Η Κιμ Γιο Τζονγκ δήλωσε ότι η ευθύνη για την έξαρση της πανδημίας και για την παράταση της κρίσης στην Ουκρανία βαρύνει εξ ολοκλήρου τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση.

Η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας το 2024, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συνήφθη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Πιονγιάνγκ τον Ιούνιο του 2024.

Η Πιονγιάνγκ έχει επίσης προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και όλμων, βαλλιστικούς πυραύλους, πυροβόλα μεγάλου βεληνεκούς και συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων πυραύλων, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ουκρανών και ανεξάρτητων πηγών.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ