Huawei-gate: Γιατί οι Βρυξέλλες έβαλαν φρένο στη βελγική έρευνα για τρεις ευρωβουλευτές - iefimerida.gr

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να άρει την ασυλία τριών ευρωβουλευτών που συνδέονται με την έρευνα για τις δραστηριότητες lobbying της Huawei, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Νέα πολιτική και θεσμική αντιπαράθεση στις Βρυξέλλες προκαλεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην άρει την ασυλία τριών ευρωβουλευτών που συνδέονται με την έρευνα των βελγικών αρχών για τις δραστηριότητες lobbying της κινεζικής Huawei.

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Η βελγική Δικαιοσύνη, έπειτα από πολυετή παρακολούθηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας, πραγματοποίησε τον Μάρτιο του 2025 εφόδους σε εγκαταστάσεις της Huawei στο Βέλγιο και προχώρησε σε συλλήψεις υπόπτων. Στη συνέχεια ζήτησε την άρση της ασυλίας τεσσάρων ευρωβουλευτών που φέρονται να είχαν επαφές με πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

Όπως είχε αποκαλυφθεί, η Huawei μεταχειριζόταν διάφορες μεθόδους. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσε VIP boxes στο Lotto Park της Anderlecht ως χώρο φιλοξενίας ευρωβουλευτών, βοηθών και προσώπων επιρροής. Οι κατηγορίες εμπλοκής αφορούσαν τους ευρωβουλευτές Martuccielo (EPP), De Meo (EPP), Minchev (RENEW) και Attard (S&D).

Οι μεγάλες πολιτικές ομάδες μπλόκαραν την άρση ασυλίας

Τελικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την άρση ασυλίας μόνο για τον Ιταλό ευρωβουλευτή Fulvio Martusciello, ενώ προστάτευσε τους υπόλοιπους τρεις. Η απόφαση ελήφθη με τη στήριξη των πολιτικών ομάδων του ΕΛΚ, των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελευθέρων του Renew Europe, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Απόλυτα δικαιολογημένη υπήρξε μη άρση ασυλίας για την τέταρτη περίπτωση, του Μαλτέζου ευρωβουλευτή Daniel Attard, ο οποίος ενεπλάκη λόγω συνωνυμίας του με Μαλτέζο δικηγόρο, κάτι που θεωρήθηκε «γκάφα» των βελγικών αρχών.

Αρκετά μέλη της Επιτροπής Nομικών Θεμάτων (JURI) του Κοινοβουλίου υποστήριξαν ότι οι βελγικές αρχές δεν είχαν τεκμηριώσει επαρκώς ορισμένα στοιχεία της υπόθεσης. Στα σχετικά πορίσματα γίνεται μάλιστα αναφορά σε σημαντικές αβεβαιότητες ως προς τα πραγματικά περιστατικά που εξετάζονται.

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Ωστόσο, επικριτές της απόφασης επισημαίνουν ότι η ύπαρξη αδυναμιών ή κενών σε μια ποινική έρευνα δεν συνεπάγεται αυτομάτως πολιτική δίωξη, η οποία αποτελεί παραδοσιακά το βασικό κριτήριο για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής ασυλίας.

Πού οδηγούν οι χειρισμοί του Ευρωκοινοβουλίου

Ο ιστότοπος Follow the Money μεταδίδει ότι ο Γάλλος ευρωβουλευτής των Πρασίνων David Cormand προειδοποίησε πως εάν κάθε δικαστική έρευνα αντιμετωπίζεται ως πιθανή πολιτική δίωξη, δημιουργείται στην πράξη ένα καθεστώς ατιμωρησίας. Από την άλλη πλευρά, ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής René Repasi υποστήριξε ότι, παρά την εμπιστοσύνη του στις βελγικές εισαγγελικές αρχές, υπήρξαν λάθη τόσο στην υπόθεση Huawei όσο και στην υπόθεση Qatargate, τα οποία όφειλε να λάβει υπόψη του το Κοινοβούλιο.

Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το ότι δύο από τους ευρωβουλευτές των οποίων η ασυλία διατηρήθηκε είχαν οι ίδιοι ζητήσει να αρθεί, προκειμένου να μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματα των δικαστικών αρχών.

Ακόμη και η Huawei, σύμφωνα με δημοσιογραφικές αναφορές, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τη μακρά διάρκεια της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι η εκκρεμότητα εμποδίζει τις Αρχές να εξετάσουν όλους όσοι θεωρούνται σχετικοί με την υπόθεση.

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Η βελγική Εισαγγελία δεν σχολίασε δημόσια την απόφαση, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι η έρευνα συνεχίζεται. Οι βελγικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της απόφασης ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία εξετάζει ανάλογη προσφυγή σε ξεχωριστή υπόθεση που αφορά τη Γερμανίδα ευρωβουλευτή Angelika Niebler.

Η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το κατά πόσον οι κανόνες περί κοινοβουλευτικής ασυλίας εξυπηρετούν την προστασία της δημοκρατικής λειτουργίας των ευρωβουλευτών ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να λειτουργήσουν ως εμπόδιο στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων που σχετίζονται με ξένη επιρροή και διαφθορά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αν δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο μεταχειρίζεται δύο μέτρα και δύο σταθμά παρά τη ρητορική του περί διαφάνειας και λογοδοσίας.