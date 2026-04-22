Και δεύτερο χτύπημα στο Ορμούζ -Ελληνικό πλοίο με κοντέινερ δέχθηκε πυρά από τους Φρουρούς της Επανάστασης - iefimerida.gr

Ένα δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον βρετανικό στρατό.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι ένα «εξερχόμενο φορτηγό πλοίο» την ενημέρωσε ότι δέχτηκε πυρά οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά του Ιράν.

Πρόσθεσε ότι το πλοίο «έχει πλέον σταματήσει στη θάλασσα», αλλά ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και όλοι είναι παρόντες.

Χτυπήθηκε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Η UKMTO συνέχισε:

«Η UKMTO έχει γνώση των υψηλών επιπέδων δραστηριότητας στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και ενθαρρύνει τα πλοία να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.»

Αυτό συνέβη μετά από το περιστατικό νωρίτερα σήμερα το πρωί, όταν ιρανικό σκάφος πλησίασε ένα άλλο πλοίο ελληνικών συμφερόντων και άνοιξε πυρ, προκαλώντας «σοβαρές ζημιές», σύμφωνα με την UKMTO.

Το περιστατικό έλαβε χώρα 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν ελληνόκτητο πλοίο

Η UKMTO ανέφερε ότι το ιρανικό πλοίο δεν είχε επικοινωνήσει προηγουμένως με το πλοίο.

Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Diaplous, ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), με σημαία Λιβερίας και υπό τη διαχείριση της Maersk, κατήγγειλε ότι πολεμικό σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Το πλοίο σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει στον εφοπλιστή Γιώργο Γιουρούκο.



Η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mundra της Ινδίας, σε μια χρονική συγκυρία όπου η ασφάλεια στη θαλάσσια περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Το Ιράν από την πλευρά του υποστηρίζει ότι οι Φουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά του πλοίου γιατί αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους.