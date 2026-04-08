Χτυπήθηκε από drone αγωγός της Σαουδικής Αραβίας που μεταφέρει πετρέλαιο από τον Κόλπο στη δύση - iefimerida.gr

Λίγες ώρες μετά τη συμφωνία για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, ένας κρίσιμος αγωγός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε χτύπημα.

Ένα drone χτύπησε έναν αντλιοστάσιο στον βασικό αγωγό πετρελαίου ανατολής-δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τον Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσαν οι Financial Times.

Πρόκειται για αγωγό που μεταφέρει 7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τον Κόλπο προς την Ερυθρά Θάλασσα, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν κατόπιν της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

Ο αγωγός φέρεται να χτυπήθηκε από ένα drone και η ζημιά βρίσκεται υπό εκτίμηση.



Σημειώνεται ότι πριν από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ιράν είχε απειλήσει να χτυπήσει τον συγκεκριμένο αγωγό εάν οι ΗΠΑ χτυπούσαν ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.