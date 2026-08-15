Η στιγμή που χταπόδι κολλά στο πρόσωπο ψαρά στις Φιλιππίνες - Η μάχη του για να το ξεκολλήσει [βίντεο] - iefimerida.gr

Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα χταπόδι κολλά στο πρόσωπο ενός ψαρά στις Φιλιππίνες, ο οποίος δίνει «μάχη» για να το ξεκολλήσει από πάνω του.

Ο Τζέσερ Θερβάντες βρισκόταν σε μια ξύλινη βάρκα κοντά στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα, όταν έπιασε το χταπόδι, το οποίο όμως, ξαφνικά κόλλησε στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την βρετανική Sun.



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Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ψαράς προσπαθεί απεγνωσμένα να απομακρύνει το θαλάσσιο πλάσμα που κουνούσε τα πλοκάμια του, καθώς αυτά τυλίγονταν γύρω από το κεφάλι του. Κάποια στιγμή μάλιστα, το χταπόδι κάλυψε ακόμη και το στόμα του.



«Παραλίγο το χταπόδι να μου ξεσκίσει το πρόσωπο»

Για να ξεφύγει από αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, ο ψαράς άρπαξε ένα κομμάτι μπαμπού και άρχισε να χτυπά επανειλημμένα το χταπόδι, προκειμένου να χαλαρώσει τις βεντούζες του. Τελικά, το θαλάσσιο πλάσμα τον άφησε και ο Θερβάντες το πέταξε ξανά στον ωκεανό, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα.



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«Το χταπόδι που έπιασα ήταν πολύ δύσκολο να το χειριστώ. Παραλίγο να μου ξεσκίσει το πρόσωπο» δήλωσε ο ψαράς.