Πέθανε ο «άνθρωπος με τα χρυσά αυτιά», Κλάιβ Ντέιβις -Ήταν εκείνος που ανακάλυψε τη Γουίτνεϊ Χιούστον - iefimerida.gr

Ένας εκ των ανθρώπων που καθόρισαν τη μουσική βιομηχανία τον προηγούμενο αιώνα, ο Κλάιβ Ντέιβις, έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών και εμπειριών σε ηλικία 94 ετών.

Ο «άνθρωπος με τα χρυσά αυτιά» που ήταν πίσω από την διαδρομή μεγάλων αστέρων της μουσικής, όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον, πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Μανχάταν από φυσικά αίτια, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

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«Για τον κόσμο, ο πατέρας μας ήταν θρύλος, του οποίου το όραμα, το ένστικτο και η αδιάκοπη επιδίωξη της τελειότητας διαμόρφωσε τη μουσική βιομηχανία », ανέφερε η οικογένεια του Ντέιβις.

Κλάιβ Ντέιβις: «Ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό»

«Ανακάλυψε, καθοδήγησε και στήριξε μερικούς από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες στη σύγχρονη ιστορία της μουσικής, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτισμό, που θα αντέξει για γενιές».

«Για την οικογένειά του, ο Κλάιβ ήταν ο μπαμπάς και ο παππούς, η σταθερή παρουσία στο κέντρο της ζωής μας, η πηγή σοφίας, δύναμης, ενθάρρυνσης και άνευ όρων αγάπης. Όσο σπουδαία κι αν ήταν τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, δεν έχασε ποτέ από τα μάτια του αυτό που είχε τη μεγαλύτερη σημασία: τους ανθρώπους που αγαπούσε».

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Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η οικογένειά του υπήρξε η «μεγαλύτερη περηφάνια και η βαθύτερη χαρά» του σε «κάθε κεφάλαιο της αξιοσημείωτης ζωής του».

«Σήμερα, τιμούμε όχι μόνο μια επιβλητική προσωπικότητα, της οποίας η επιρροή άλλαξε για πάντα τη μουσική, αλλά και τον άνθρωπο που καθοδήγησε την οικογένειά μας με χάρη, γενναιοδωρία και καλοσύνη», ανέφερε η οικογένεια. «Θα μας λείψει βαθιά, θα τον κρατάμε πάντα στην καρδιά μας και θα κουβαλάμε την αγάπη του μαζί μας για το υπόλοιπο της ζωής μας».

Μπόμπι Μπράουν, Γουίτνεϊ Χιούστον, Κλάιβ Ντέιβις / Φωτογραφία: ΑΡ

Η νοσηλεία στο νοσοκομείο

Ο μουσικός παραγωγός νοσηλεύτηκε στη Νέα Υόρκη στις 29 Μαΐου λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και, για προληπτικούς λόγους, εισήχθη στο νοσοκομείο.

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Πριν από τη νοσηλεία του, ο Ντέιβις είχε εμφανιστεί στο δείπνο και τη δημοπρασία των Gordon Parks Foundation Awards στη Νέα Υόρκη, στις 19 Μαΐου.

Ο ιδρυτής της Arista Records είχε διαγνωστεί με παράλυση Bell τον Φεβρουάριο του 2021, με εκπρόσωπό του να δηλώνει τότε ότι «λάμβανε θεραπεία με αντιβιοτικά και στεροειδή» και ότι αναμενόταν «να αναρρώσει μέσα σε έξι έως οκτώ εβδομάδες».

Μαζί με τον Κάρλος Σαντάνα / Φωτογραφία: ΑΡ

Το ξεκίνημα στις αρχές της δεκαετίας του ΄60

Ο Ντέιβις έγινε γρήγορα ισχυρός παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας. Αφού μπήκε στον χώρο στις αρχές της δεκαετίας του 1960, διορίστηκε πρόεδρος της Columbia Records σε ηλικία 35 ετών, το 1967.

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Αφού επισκέφθηκε το Monterey Pop Festival εκείνη τη χρονιά, ο Κλάιβ Ντέιβις υπέγραψε συμβόλαιο με την Τζάνις Τζόπλιν και το συγκρότημά της, Big Brother and the Holding Company, στην Columbia - την πρώτη του μεγάλη κίνηση για την εμβληματική δισκογραφική εταιρεία.

Στη συνέχεια, το 1974 έγινε ιδρυτής και πρόεδρος της Arista Records, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2000, όταν ίδρυσε την J Records.

Υπό τη νεοσύστατη τότε δισκογραφική, ο ίδιος επέλεξε προσωπικά και πρότεινε στον Μπάρι Μανίλο το τραγούδι «Mandy» του 1974, το οποίο έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της εταιρείας.

Ο Κάιβ Ντέιβις φιλάει το χέρι της Νταϊάνα Ρος / Φωτογραφία: ΑΡ

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Τα βραβεία Grammy και τα εμβληματικά πάρτι

Ανάμεσα στα εκατοντάδες singles που έφτασαν στην κορυφή των charts υπό την ηγεσία του ήταν: το «Greatest Love of All» της Γουίτνεϊ Χιούστον, το «Bridge Over Troubled Water» των Σάιμον και Γκάρφανκελ, το «Piano Man» του Μπίλι Τζόελ, το «Smooth» του Σαντάνα, το «Fallin’» της Αλίσια Κις και το «Since U Been Gone» της Κέλι Κλάρκσον, μεταξύ πολλών άλλων.

Ο Ντέιβις διετέλεσε επικεφαλής δημιουργικού τομέα της Sony Music Entertainment από τα τέλη του 2008 έως τον θάνατό του.

Ήταν επίσης γνωστός για τα εμβληματικά πάρτι που διοργάνωνε κάθε χρόνο πριν από τα βραβεία Grammy, τα οποία ξεκίνησαν το 1975 και διακόπηκαν μόνο λόγω της διάγνωσής του με παράλυση Bell το 2021.

