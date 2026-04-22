Ο Χριστοδουλίδης απάντησε στον Σαρλ Μισέλ που υπερασπίστηκε την Τουρκία: «Εισέβαλε στην Κύπρο το '74 και κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος» - iefimerida.gr

Δεν άφησε αναπάντητο ο Νίκος Χριστοδουλίδης το υποστηρικτικό σχόλιο του Βέλγου πρώην προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για την Τουρκία.
Ο Σαρλ Μισέλ έκανε «παρατήρηση» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με την Τουρκία. Η πρόεδρος της Κομισιόν, μιλώντας στη Γερμανία για τη γεωπολιτική επιρροή που μπορεί να έχουν τρίτες χώρες στην Ευρώπη, είπε ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ενοποίησης «ώστε να μην επηρεάζεται από τη Ρωσία, την Τουρκία ή την Κίνα».
Η συμπερίληψη της Τουρκίας στην ίδια φράση με χώρες που αποτελούν πραγματικούς ή δυνητικούς αντιπάλους της Δύσης ενόχλησε την Τουρκία, με την Κομισιόν μάλιστα να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμβλυνση των εντυπώσεων.
Ο Σαρλ Μισέλ υπερασπίστηκε την Τουρκία
Την υποστήριξη της Τουρκίας ανέλαβε στο X ο Σαρλ Μισέλ, ο οποίος έγραψε:
«Η Τουρκία είναι σύμμαχος στον πυρήνα του NATO, σημαντικός εταίρος στο μεταναστευτικό, ενεργειακός διάδρομος, μεγάλος παράγοντας για την άμυνα της Ευρώπης και μια σοβαρή περιφερειακή δύναμη.
Η Ευρώπη δεν δυναμώνει εφαρμόζοντας άλλα μέτρα κι άλλα σταθμά ή απλοποιώντας την πραγματικότητα».
Η απάντηση Χριστοδουλίδη στον Σαρλ Μισέλ
Ο Κύπριος πρόεδρος έκρινε πως έπρεπε να παρέμβει στο διαδικτυακό «beef» και απευθυνόμενος στον Σαρλ Μισέλ θύμισε την τουρκική εισβολή και το γεγονός πως ακόμα η Τουρκία κατέχει παράνομα μέρος της Κύπρου:
«Αγαπητέ Σαρλ, εφόσον μιλάς για άλλα μέτρα και σταθμά, επίτρεψέ μου να σου θυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 και ακόμη κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος».