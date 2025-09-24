Χριστοδουλίδης: Υποκριτής ο Ερντογάν -Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η Τουρκία διαπράττει καθημερινά - iefimerida.gr

Για υποκρισία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο ο Νίκος Χριστουλίδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κάλεσε τον Τούρκο ομόλογό του να τερματίσει την κατοχή υποστηρίζοντας ότι, «από αυτό εδώ το βήμα χθες, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά», ενώ κατήγγειλε «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στο μέγιστο βαθμό».

Η Κύπρος, είπε ο κ. Χριστουλίδης, είναι «πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή», αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα της περιφερειακής της συμβολής και εξηγώντας πως ανάμεσα σ’ άλλα η Κύπρος έχει παράσχει υποδομή και υποστήριξη για την εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές σύγκρουσης, όπως το Σουδάν, τον Λίβανο, το Ισραήλ και το Ιράν. Επιπλέον, η κυπριακή κυβέρνηση ανέπτυξε τον θαλάσσιο διάδρομο "Αμάλθεια" για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημείωσε.

«Η θαλάσσια οδός ενεργοποιήθηκε εκ νέου την προηγούμενη εβδομάδα», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης ενώπιον της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι η Κύπρος συνεργάστηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Υποδεικνύοντας την ανάγκη τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να λάβουν θαρραλέες αποφάσεις έναντι των διεθνών εξελίξεων, ο Πρόεδρος της Κύπρου, παρουσίασε το νησί ως παράδειγμα υπευθυνότητας, ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Διαβεβαίωσε δε, ότι αυτή την υπευθυνότητα η Κυπριακή Δημοκρατία θα την επιδείξει και κατά την επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.