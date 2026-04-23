Χριστοδουλίδης: Χρειάζεται σχέδιο δράσης αν κράτος-μέλος της ΕΕ δεχτεί επίθεση -Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής στην Κύπρο - iefimerida.gr

Η ΕΕ χρειάζεται σχέδιο δράσης για τη βοήθεια των κρατών-μελών σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Οι ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα στην Κύπρο πρέπει να αρχίσουν να καταρτίζουν ένα σχέδιο δράσης για το τι πρέπει να συμβεί σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος που δέχεται επίθεση ζητήσει βοήθεια από τους εταίρους της Ένωσης, δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την «ουσιαστική εφαρμογή» του άρθρου 42.7 των Συνθηκών της Ένωσης, το οποίο υποχρεώνει και τα 27 κράτη-μέλη να αλληλοβοηθούνται σε τέτοιες περιόδους κρίσης.

Τι θα συμβεί αν ένα κράτος-μέλος δεχτεί επίθεση

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «έχουμε το άρθρο 42.7 και δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί εάν ένα κράτος-μέλος ενεργοποιήσει αυτό το άρθρο», επισημαίνοντας την ανάγκη για συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το πρόσφατο περιστατικό με drone που έπληξε βρετανική βάση στην Κύπρο, γεγονός που οδήγησε αρκετές χώρες της ΕΕ να προσφέρουν αμυντική υποστήριξη. Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί πώς θα αντιδρούν κράτη που είναι ταυτόχρονα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, θέτοντας το ερώτημα: «Τι θα συμβεί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, αν ένα κράτος-μέλος είναι ταυτόχρονα μέλος του ΝΑΤΟ και μέλος της ΕΕ;»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας, τονίζοντας ότι υπάρχει «πολύ καλή ευκαιρία... για να δώσουμε ουσία» στη στρατηγική αυτή συνεργασία. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ενεργά τον Οικονομικό Διάδρομο IMEC, σημειώνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει «μια κατάσταση αμοιβαίου οφέλους» για Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ενεργειακή ασφάλεια, ειδικά υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισε την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου.

Τέλος, επισήμανε ότι η ΕΕ πρέπει να κινηθεί ταχύτερα και πιο αποφασιστικά σε ζητήματα διεύρυνσης, προειδοποιώντας ότι καθυστερήσεις πλήττουν την αξιοπιστία της ως γεωπολιτικού παράγοντα.

Σύνοδος Κορυφής στην Κύπρο

Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγία Νάπα της Κύπρου διεξάγεται σε περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων και ανακατατάξεων.

Η επίσημη έναρξη της Συνόδου θα γίνει το βράδυ, ακολουθούμενη από δείπνο εργασίας. Την Παρασκευή το πρωί, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στη Λευκωσία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με έμφαση στο Ιράν, ζητήματα ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και ο σχεδιασμός του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034.

Στο τραπέζι τίθεται και η ανάγκη εξεύρεσης νέων ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και την αποπληρωμή του προγράμματος NextGenerationEU.

Στο πλαίσιο των εργασιών αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με ρεπορτάζ.