Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028 των ΗΠΑ -Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο προσκήνιο - iefimerida.gr

Η μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, με την ανάκτηση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, φέρνει νέα δεδομένα στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Το εκλογικό αποτέλεσμα, που έχει χαρακτηριστεί ως «μπλε τσουνάμι», αποτελεί ηχηρή αποδοκιμασία της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Καθώς η καταμέτρηση των ψήφων φτάνει στο τέλος της, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα για τους Δημοκρατικούς, αλλά και στις προεδρικές εκλογές του 2028. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα και να βρεθεί απέναντι στον υποψήφιο που θα επιλέξουν οι Ρεπουμπλικάνοι για τη διαδοχή του Τραμπ.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναδειχθεί ένα πρόσωπο που να συγκεντρώνει την ευρεία αποδοχή στο εσωτερικό του κόμματος και να θεωρείται επικρατέστερος για το προεδρικό χρίσμα. Παρά τη μεγάλη εκλογική επιτυχία, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τους λόγους της ήττας του 2024 και τις επιλογές που θα πρέπει να κάνουν στο κόμμα ενόψει της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης.

Μεταξύ των προσώπων που έχουν ήδη αρχίσει να απασχολούν τις συζητήσεις στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το 2028 βρίσκονται πολιτικοί από διαφορετικές ιδεολογικές τάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, ο οποίος, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά τη νίκη του στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

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Ποιοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το χρίσμα

Τζον Όσοφ (Jon Ossoff)

Φωτογραφία AP

Ο 39χρονος γερουσιαστής σημείωσε μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του στη Γερουσία με ποσοστό άνω του 59%. Η επιτυχία του τον έχει αναδείξει σε ανερχόμενο πολιτικό πρόσωπο στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η αμερικανική πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket τού δίνει πιθανότητες 24% να κερδίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές, μετά την αύξηση κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες που σημείωσαν οι πιθανότητές του τις τελευταίες ώρες, έπειτα από την εκλογική του επιτυχία.

Ο Όσοφ έχει ενισχύσει τη δημοτικότητά του μέσα από την άμεση και ιδιαίτερα επικριτική στάση του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε το βράδυ της Τρίτης «πρόεδρο σε αποδρομή».

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Έχει συγκριθεί με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, καθώς θεωρείται ισχυρός ρήτορας, με απήχηση τόσο στους προοδευτικούς όσο και στους κεντρώους ψηφοφόρους. Παράλληλα, αποτελεί μια νεότερη επιλογή σε μια περίοδο κατά την οποία την αμερικανική πολιτική σκηνή κυριαρχούν πολιτικοί μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με την Polymarket, ο Όσοφ εμφανίζεται πλέον και ως επικρατέστερος για την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ, με πιθανότητες 18%. Βρίσκεται τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και πέντε μονάδες μπροστά από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ (Alexandria Ocasio-Cortez)

Φωτογραφία AP

Η Αμερικανίδα βουλευτής, η οποία εκπροσωπεί τη 14η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης και είναι ευρέως γνωστή ως AOC, ενίσχυσε τη θέση της μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

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Η Οκάσιο-Κορτέζ εξασφάλισε με άνεση την επανεκλογή της, συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 78%, με το 96% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Το αποτέλεσμα οδήγησε σε αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες των πιθανοτήτων της να εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, σύμφωνα με την Polymarket, η οποία τις υπολογίζει πλέον στο 18%.

Η 37χρονη πολιτικός, που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, εξελέγη για πρώτη φορά στη θέση της το 2018.

Μόλις πριν από τρεις μήνες βρισκόταν στην πρώτη θέση των προβλέψεων για το χρίσμα, με τις πιθανότητές της να φτάνουν το 23% τον Αύγουστο. Η άνοδος αυτή ακολούθησε μια συνέντευξή της στην εκπομπή This Week του ABC, κατά τη διάρκεια της οποίας αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία.

Γκάβιν Νιούσομ (Gavin Newsom)

Φωτογραφία AP

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Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν απασχολήσει περισσότερο την αμερικανική πολιτική σκηνή τον τελευταίο χρόνο.

Ο 59χρονος βετεράνος της πολιτικής ζωής της Καλιφόρνιας κυριάρχησε για μήνες στις προβλέψεις σχετικά με το ποιος θα εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, με τις πιθανότητές του να φτάνουν έως και το 40% τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

Ωστόσο, έκτοτε οι πιθανότητές του έχουν ακολουθήσει σταθερά πτωτική πορεία. Αναλυτές εκτιμούν ότι η αρχική δημοτικότητά του οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι αναδείχθηκε ως μια άμεση επιλογή για το κόμμα μετά την επανεκλογή του Τραμπ το 2024.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης η συγκρουσιακή επικοινωνιακή του τακτική και η έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικές ήταν οι αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, γραμμένες με κεφαλαία γράμματα και γεμάτες ορθογραφικά λάθη, σε μια προσπάθεια να σατιρίσει ανοιχτά τον πρόεδρο Τραμπ.

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Ο Νιούσομ δεν θα είναι πλέον κυβερνήτης της Καλιφόρνιας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο των δύο θητειών που επιτρέπονται στην πολιτεία.

Τον Σεπτέμβριο είχε δηλώσει ότι τα παιδιά του θα έχουν τον τελευταίο λόγο σχετικά με το αν θα διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Πιτ Μπούτιτζετζ (Pete Buttigieg)

Φωτογραφία AP

Ο πρώην αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Μεταφορών κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των προσώπων που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των αμερικανικών αγορών προβλέψεων για τις προεδρικές εκλογές.

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Ο Μπούτιτζετζ είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές του 2020. Εάν είχε επικρατήσει, θα γινόταν ο νεότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρόεδρος της χώρας.

Αφού κατέλαβε την τέταρτη θέση στις προκριματικές εκλογές της Νότιας Καρολίνας, αποσύρθηκε από την κούρσα στις αρχές Μαρτίου και ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον Τζο Μπάιντεν.

Η Polymarket τού δίνει σήμερα πιθανότητες 4% να εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, ποσοστό σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 13% που συγκέντρωνε πριν από έναν χρόνο.

Παρότι δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας υποψηφιότητας, χωρίς να αποκλείσει μια ενδεχόμενη συμμετοχή στην εκλογική αναμέτρηση.

Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris)

Φωτογραφία AP

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Η Καμάλα Χάρις, η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενδέχεται να αναζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία διεκδίκησης του Λευκού Οίκου.

Έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη πολιτική συγκυρία όταν ανέλαβε την υποψηφιότητα τον Ιούλιο του 2025, μετά την απόφαση του Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων και σεναρίων για το μέλλον της υποψηφιότητάς του.

Η Χάρις έγινε η πρώτη υποψήφια από το 1968 που δεν είχε συμμετάσχει στις προκριματικές εκλογές του κόμματος, ενώ πραγματοποίησε τη συντομότερη προεκλογική εκστρατεία στην ιστορία των ΗΠΑ, διάρκειας μόλις 107 ημερών.

Τελικά, δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων και αποδείχθηκε δύσκολο να αποσυνδέσει την υποψηφιότητά της από την πολιτική παρακαταθήκη της κυβέρνησης Μπάιντεν.

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Η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Η Polymarket υπολογίζει στο 3% τις πιθανότητές της να εξασφαλίσει το χρίσμα, αν και αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να προετοιμάζεται για μια νέα προεδρική υποψηφιότητα.

Τζος Σαπίρο (Josh Shapiro)

Φωτογραφία AP

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας σημείωσε μια αποφασιστική εκλογική νίκη στην κρίσιμη πολιτεία, επικρατώντας με άνεση της Ρεπουμπλικανής αντιπάλου του, Στέισι Γκάριτι. Η νίκη του ανακοινώθηκε αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

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Η επιτυχία του Σαπίρο είχε θετικό αντίκτυπο και σε άλλους Δημοκρατικούς υποψηφίους στην πολιτεία, καθώς αρκετοί επικράτησαν στις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, συμβάλλοντας στην ανάκτηση της πλειοψηφίας από το κόμμα.

Ο κυβερνήτης διέθεσε 10 εκατομμύρια δολάρια από τα προεκλογικά του κεφάλαια σε μια προσπάθεια που συνέβαλε στην ανατροπή του αποτελέσματος σε τέσσερις εκλογικές περιφέρειες που μέχρι τότε εκπροσωπούνταν από Ρεπουμπλικανούς, ενώ βοήθησε τους Δημοκρατικούς να αποκτήσουν τον έλεγχο του πολιτειακού νομοθετικού σώματος.

«Υποτιμήθηκε πραγματικά τους τελευταίους μήνες, κυρίως επειδή έπρεπε να επικεντρωθεί στη νίκη του στις δικές του εκλογές. Πιστεύω, όμως, ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται σε εξαιρετικά ισχυρή θέση, εφόσον αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία», δήλωσε ένας Δημοκρατικός πολιτικός σύμβουλος.