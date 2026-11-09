Βουλγαρία: Νέο ερευνητικό πρόγραμμα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανακάλυψη φαρμάκων - iefimerida.gr

Το Ινστιτούτο INSAIT του Πανεπιστημίου της Σόφιας ξεκίνησε νέο ερευνητικό πρόγραμμα για την ανακάλυψη φαρμάκων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Επικεφαλής του προγράμματος θα είναι η Δρ. Αλεξαντρίνα Γκόεβα, η οποία επέστρεψε στη Σόφια, αφότου εργάστηκε στις ΗΠΑ και στον Καναδά.



Στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, η Δρ. Γκόεβα συγκρότησε και διηύθυνε τη δική της ερευνητική ομάδα που ειδικεύεται στη μηχανική μάθηση και στην υπολογιστική βιολογία. Πριν από αυτό, εργάστηκε επτά χρόνια στο Broad Institute του MIT και του Χάρβαρντ (κέντρο βιοϊατρικής και γονιδιωματικής έρευνας).



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Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, τα μαθηματικά και τη βιολογία για τη μελέτη των αλλαγών που προκαλούν οι ασθένειες στα ανθρώπινα κύτταρα. Στόχος του προγράμματος είναι να βρεθούν τρόποι για να εντοπιστούν αυτές οι αλλαγές σε ένα πρώιμο στάδιο και να επανέλθουν τα κύτταρα στη φυσιολογική λειτουργία, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας.

Η έρευνα θα εστιάσει στην ικανότητα της ΤΝ να αναλύει μεγάλους όγκους βιολογικών δεδομένων και να βρίσκει δείγματα που παραμένουν μη ανιχνεύσιμα με τις παραδοσιακές μεθόδους. Αυτό θα επιτρέπει στους επιστήμονες να προβλέπουν πώς θα ανταποκριθούν τα κύτταρα σε διαφορετικά φάρμακα και να καθορίσουν ποιες ενώσεις ή συνδυασμοί ενώσεων έχουν τις μεγαλύτερες θεραπευτικές δυνατότητες. Οι πιθανοί συνδυασμοί είναι ουσιαστικά απεριόριστοι, ενώ μόλις ένα μικρό μέρος αυτών μπορεί να δοκιμαστεί εργαστηριακά, εξήγησε το υπουργείο.

Η Αλεξαντρίνα Γκόεβα είναι απόφοιτος του Λυκείου Μαθηματικών της Σόφιας και έχει πτυχίο στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας.Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στα Μαθηματικά και πήρε το διδακτορικό της στην Στατιστική.



Η Δρ. Γκόεβα είναι επίσης η δημιουργός της HiDDEN, μιας μεθόδου μηχανικής μάθησης που επέτρεψε να ανακαλυφθούν κυτταρικές αλλαγές που ήταν μη ανιχνεύσιμες παλαιότερα, οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου του αίματος και διαταραχές του αιματοεγκεφαλικού φραγμού.