Χρεοκοπεί μία ακόμα μεγάλη γερμανική εταιρεία -Ποιος Έλληνας έχει αναλάβει τη σωτηρία της - iefimerida.gr

Ακόμη ένα παραδοσιακό όνομα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βρίσκεται αντιμέτωπο με τη χρεοκοπία, με μια ακόμη εταιρεία να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες πιέσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.
Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις να καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που γίνεται διαρκώς πιο απαιτητικό, αφού η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η αύξηση του κόστους αλλά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από αγορές, όπως η Κίνα, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και τους προμηθευτές τους.
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