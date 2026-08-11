Χρεοκοπεί μία ακόμα μεγάλη γερμανική εταιρεία -Ποιος Έλληνας έχει αναλάβει τη σωτηρία της - iefimerida.gr

﻿Ακόμη ένα παραδοσιακό όνομα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βρίσκεται αντιμέτωπο με τη χρεοκοπία, με μια ακόμη εταιρεία να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις αυξημένες πιέσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις να καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον που γίνεται διαρκώς πιο απαιτητικό, αφού η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η αύξηση του κόστους αλλά και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από αγορές, όπως η Κίνα, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές και τους προμηθευτές τους.﻿

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr