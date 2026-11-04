Στους Δημοκρατικούς περνά ο έλεγχος του Κογκρέσου -Τι σημαίνει αυτό για τον Τραμπ - iefimerida.gr

Οι Δημοκρατικοί επικρατούν στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, κερδίζοντας τόσο τη Γερουσία όσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή στους συσχετισμούς πολιτικής ισχύος στην Ουάσιγκτον για τα υπόλοιπα δύο χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Τι είναι η Γερουσία

Η Γερουσία αποτελείται από 100 μέλη, δύο από κάθε πολιτεία, τα οποία εκλέγονται για εξαετή θητεία. Κάθε δύο χρόνια διεξάγονται εκλογές για την ανανέωση του ενός τρίτου περίπου των εδρών της. Για να εκλεγεί κανείς πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ετών, να έχει την αμερικανική υπηκοότητα για τουλάχιστον εννέα χρόνια και να κατοικεί στην πολιτεία που εκπροσωπεί. Μαζί με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αποτελούν τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου.



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Θεωρητικά, τα δύο Σώματα πρέπει να συνεργάζονται για την ψήφιση των νόμων, καθώς κανένα νομοσχέδιο δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ χωρίς την έγκριση και των δύο.

Τι σημαίνει αυτό για τον Τραμπ

Ο έλεγχος τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων δίνει στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της νομοθετικής ατζέντας και περισσότερες δυνατότητες να αντιταχθούν στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την ηγεσία επιτροπών του Κογκρέσου, να ξεκινήσουν έρευνες, αλλά και να ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής του Τραμπ σε δίκη καθαίρεσης (impeachment) για τρίτη φορά, κάτι που θα αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της χώρας.



Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα εξακολουθήσει να έχει τη δυνατότητα να κυβερνά μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων. Θα διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να ασκήσει βέτο - ένα εργαλείο που, όπως δήλωσε, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει για «έναν ή δύο μήνες», προτού καταλήξει σε συμβιβασμούς με τους Δημοκρατικούς. Για την ανατροπή ενός προεδρικού βέτο απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία.



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Τα «εργαλεία» που έχει στη διάθεσή του ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έρχονται χωρίς κόστος, καθώς η επανειλημμένη απόρριψη των αποφάσεων του Κογκρέσου από τον ίδιο θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητική δημοσιότητα.

Η ευρύτερη εικόνα

Ο Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο, αλλά θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα Κογκρέσο στο οποίο οι Δημοκρατικοί θα ελέγχουν και τα δύο Σώματα, και θα βρίσκονται σε πιο ισχυρή θέση για τον έλεγχο της διακυβέρνησής του.

Το SkyNews συγκέντρωσε μερικά από τα ζητήματα στα οποία θα μπορούσαν να επικεντρωθούν οι Δημοκρατικοί τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Υπενθυμίζεις τις δηλώσεις του βουλευτή και επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρόμπερτ Γκαρσία, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η «διαφθορά στην οικογένεια Τραμπ» θα αποτελέσει βασικό αντικείμενο έρευνας.



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Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, εφόσον οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής, θα ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για πρόσωπα που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Τέλος, σύμφωνα με το SkyNews, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είναι πιθανό να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήματα για τους χειρισμούς του όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς και για τα αμφιλεγόμενα πλήγματα κατά σκαφών στην Καραϊβική.