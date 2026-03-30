Η «Πύλη των Δακρύων»: Το επόμενο κρίσιμο ναυτιλιακό πέρασμα που απειλούν να κλείσουν οι Χούθι - iefimerida.gr

Με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά εδώ και σχεδόν έναn μήνα, η παγκόσμια ναυτιλία φοβάται έναν ακόμα «στραγγαλισμό», αυτή τη φορά από τους Χούθι της Υεμένης.

Η εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις περιφερειακές εντάσεις, κυρίως λόγω της ικανότητάς τους να πλήττουν στόχους πολύ πέρα από την Υεμένη και να διαταράσσουν τις θαλάσσιες οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Τώρα, οι αντάρτες της Υεμένης απειλούν να αποκλείσουν μια ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό, ένα στενό γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων».

Το κρίσιμο πέρασμα του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ (Bab al-Mandeb) συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως φαίνεται στο γραφικό της Daily Mail, για να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την Ερυθρά Θάλασσα, τα πλοία πρέπει να περάσουν από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στο νότιο άκρο.

Το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, βρίσκεται στην εμβέλεια βολής των Χούθι

Στη μία πλευρά της πλωτής οδού, πλάτους 18 μιλίων, βρίσκεται η Υεμένη, και στην άλλη το Τζιμπουτί και η Ερυθραία.

Το Στενό ονομάστηκε «Πύλη των Δακρύων» λόγω του πόσο επικίνδυνο είναι για τα πλοία το πέρασμά του: Η ναυτιλιακή αυτή οδός χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο λωρίδες εκατέρωθεν του νησιού Μαγιούν, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, κοντά στην Υεμένη.

Τα πλοία πρέπει να επιβραδύνουν προκειμένου να διαπλεύσουν το Στενό, ενώ και οι δύο πλευρές του περάσματος Μπαμπ αλ-Μαντέμπ βρίσκονται εντός της εμβέλειας βολής των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι.

Το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, με το νησάκι Μαγιούν στο ανατολικό άκρο του / Φωτογραφία: googlemaps

Φόβοι για νέος χάος στο παγκόσμιο εμπόριο

Το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου του 1/5 της παγκόσμιας κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων και φορτίων αυτοκινήτων και του 10% του αργού πετρελαίου.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, οι επιθέσεις των Χούθι σε πλοία προκάλεσαν χάος.

Μεταξύ 2023 και 2025 οι αντάρτες της Υεμένης επιτέθηκαν σε περισσότερα από 100 εμπορικά πλοία με πυραύλους και drones, βυθίζοντας δύο πλοία και σκοτώνοντας τέσσερις ναυτικούς.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου τα πλοία που διέσχιζαν τη Διώρυγα του Σουέζ μειώθηκαν επίσης από 26.000 σε 12.700.