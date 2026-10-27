Χούθι: Χτυπήσαμε το υπουργείο Άμυνας, το αεροδρόμιο Άμπχα και το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας - iefimerida.gr

Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι χτύπησαν το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας με βαλλιστικό πύραυλο, καθώς και το διυλιστήριο Ρας Τανούρα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι πραγματοποίησαν ακριβές χτύπημα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν έχουν επιβεβαιώσει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Η οργάνωση ανακοίνωσε επίσης επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, το Ρας Τανούρα, ισχυριζόμενη ότι προκάλεσε πυρκαγιά. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι μια εστία φωτιάς κοντά στον τερματικό σταθμό τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι εγκαταστάσεις στο Ρας Τανούρα είναι κρίσιμης σημασίας για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς από εκεί διέρχεται, μαζί με το λιμάνι Γιανμπού, σχεδόν το σύνολο των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου.

Επιπλέον, οι Χούθι υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικά αεροσκάφη και αεροπορική βάση, ενώ ταυτόχρονα απέκρουσαν προέλαση δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία κοντά στο στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Με ανακοίνωσή του το απόγευμα της Τρίτης, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρι, ανέφερε ότι η οργάνωση «στόχευσε το υπουργείο Άμυνας (…) στην πρωτεύουσα του σαουδαραβικού εχθρού με βαλλιστικό πύραυλο», υποστηρίζοντας ότι «ο πύραυλος έφτασε στον στόχο του».

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Από την πλευρά τους, οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς το Ριάντ.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν αναφέρει ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή, ενώ το απόγευμα της Τρίτης οι αρχές Πολιτικής Προστασίας εξέδωσαν για σύντομο χρονικό διάστημα προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα.

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Drone έπληξε και το Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα της Σαουδικής Αραβίας

Ο Γιαχία Σάρι δήλωσε επίσης ότι οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Άμπχα του βασιλείου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «το χτύπημα ήταν ακριβές».

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει σχολιάσει τον ισχυρισμό.

Στο στόχαστρο και το διυλιστήριο Ρας Τανούρα

Παράλληλα, οι Χούθι δήλωσαν ότι έπληξαν με βαλλιστικό πύραυλο το διυλιστήριο πετρελαίου Ρας Τανούρα, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του.

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Το συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ, περιλαμβάνει διυλιστήριο με δυναμικότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, καθώς και τερματικό σταθμό πετρελαιοφόρων.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν αμέσως την επίθεση. Ωστόσο, το Bloomberg, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι είχε τεθεί υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στον τερματικό σταθμό του Ρας Τανούρα.

Το διυλιστήριο είχε διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράν, ως προληπτικό μέτρο.

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Η σημασία των εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας διέρχεται από δύο βασικά λιμάνια: το Ρας Τανούρα, στον Περσικό Κόλπο, και το Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Και τα δύο έχουν δεχθεί επιθέσεις από τους Χούθι στο παρελθόν.

Επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Οι Χούθι υποστήριξαν επίσης ότι επιτέθηκαν σε δύο στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Νατζράν και σε αεροπορική βάση στο Χαμίς Μουσάιτ της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση των συγκεκριμένων επιθέσεων από τις σαουδαραβικές αρχές.

Παράλληλα, η οργάνωση ανακοίνωσε ότι απέκρουσε την προέλαση δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ από τα νότια.

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